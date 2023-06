Bibelgesellschaft: Präses Latzel übernimmt Aufsichtsratsvorsitz

Thorsten Latzel, Präses der Rheinischen Kirche, ist neuer Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Bibelgesellschaft. Im Aufsichtsrat ist auch die Evangelische Allianz vertreten.

Die Vollversammlung der Bibelgesellschaft wählte Latzel am Montag in Eisenach zum Nachfolger der westfälischen Präses Annette Kurschus, die auch EKD-Ratsvorsitzende ist. Die Liebe zu den biblischen Geschichten sei auch ein Grund dafür gewesen, dass er selbst Pfarrer geworden ist, so Latzel.

Zu seinen Stellvertretern wählte die Vollversammlung Dr. Nicole Chibici-Revneanu (Leiterin des Bibelzentrums in Barth) und Stefan Werner (Direktor im Oberkirchenrat der Württembergischen Kirche). Weitere gewählte Mitglieder des Aufsichtsrates sind Michael Jung (Bankdirektor i.R.), Ingo Neserke (Leiter des westfälischen oikos-Instituts für Mission und Ökumene ), Dorothee Pfrommer (Diakonie Stetten), Dr. Reinhardt Schink (Vorstand Evangelische Allianz Deutschland) und Dr. Mirjam Zimmermann (Professorin für Religionspädagogik und Didaktik).

Die Deutsche Bibelgesellschaft mit Sitz in Stuttgart ist eine eigenständige Stiftung. Sie übersetzt die biblischen Schriften und entwickelt und verbreitet Bibelausgaben. Zusammen mit der EKD gibt sie die Bibel nach der Übersetzung Martin Luthers (1483-1546) heraus. International verantwortet sie die wissenschaftlichen Bibelausgaben in den Ursprachen. Neben Bibelausgaben finden sich im Programm weitere Bücher und Medien rund um das Thema Bibel.