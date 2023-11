Magdalena Neuner sieht Glauben an Gott als wichtige Stütze

Die zwölfmalige Biathlon-Weltmeisterin Magdalena Neuner beendete bereits mit 25 Jahren ihre erfolgreiche Karriere. In einem Podcast erzählt sie jetzt von kirchlicher Prägung, dem Ortspfarrer und ihrem Glauben.

Die ehemalige Biathletin Magdalena Neuner, zweimalige Olympiasiegerin und zwölfmalige Weltmeisterin im Biathlon sowie 2007, 2011 und 2012 als Deutschlands Sportlerin des Jahres und im Dezember 2020 sogar als Sportlegende des Jahrzehnts ausgezeichnet, beendete 2012 im Alter von gerade einmal 25 Jahren ihre erfolgreiche Sport-Karriere, um für die Dinge im Leben, die ihr neben dem Sport wichtig sind, mehr Zeit zu haben. Jetzt sprach die heute 36-Jährige, die inzwischen dreifache Mutter ist, im BR24 Sport-Podcast „Pizza & Pommes“ mit Felix Neureuther und Philipp Nagel über ihr frühes Karriereende. Als wichtige Stütze bei ihrer damaligen Entscheidung benannte Magdalena Neuner ihren Glauben.

Bereits in der Vergangenheit erklärte die zweimalige Olympiasiegerin, dass ihr Glaube für sie wertvoll und wichtig sei (wir berichteten).

Im BR24Sport-Podcast „Pizza und Pommes“ berichtete Neuner von ihrer Prägung im katholischen Glauben. In ihrer Kindheit sei es selbstverständlich gewesen, dass die Familie sonntags in den Gottesdienst gegangen sei. Dazu sagte sie:

„Ich bin da gerne hingegangen.“

Als schade empfindet sie es, wenn sie sieht, dass die katholische Kirche teilweise nicht danach gehandelt habe, was der Glaube eigentlich vermittle.

Sie persönlich richte ihren Blick auf die positiven Dinge im Glauben. So finde sie das Glaubensbekenntnis „toll“ und wenn Menschen aus dem Glauben heraus etwas anpacken und bewegen. Als positives Beispiel benannte die dreifache Mutter im Verlauf des Podcasts ihren Ortspfarrer Korbinian Wirzberger und seine Art auf Menschen zuzugehen. Glaube könne durchaus modern sein und in die Zeit passen, stellte Magdalene Neuner in diesem Kontext fest.

Zu ihrem Glauben erklärte sie:

„Ich glaube an eine Kraft, die uns im Leben hilft, die uns irgendwie unterstützt.“

Weiter schilderte die 36-Jährige:

„Ich hatte immer den Glaubenssatz für mich: ‚Es wird schon gut werden.‘ Ich hatte immer ein tiefes Vertrauen ins Leben und in diese Kraft, dass es im Leben gut wird.“

Im Film „Weihnachten mit Magdalena Neuner“, der 2020 an Heiligabend im BR-Fernsehen lief, sprach die Biathlon-Legende auch über die Bedeutung, die der Glaube an Gott heute in ihrem Leben hat (wir berichteten).

Dabei schilderte Neuner, dass Gott sich schon oft in ihrem Leben bemerkbar gemacht habe, was sie wie folgt weiter beschrieb:

„Es gibt oft so Momente, wo ich wirklich eine tiefe Verbindung spüre und einfach auch vielleicht darum bitte, dass er mir jetzt irgendwie hilft oder dass er mir jetzt irgendwie so einen kleinen Schubs gibt, damit sich Lösungen auftun.“

In ihrem Leben habe es viele Begebenheiten gegeben, in denen sie empfunden habe, dass da Gott irgendwie schon die Hand im Spiel gehabt habe. An Zufall glaube sie dabei eher nicht.

Zudem brachte die Rekordtitelträgerin im Biathlon zum Ausdruck, dass sie das Gottvertrauen, das sie selbst in ihrem Leben begleitet, auch an ihre Kinder weitergeben möchte.

Quellen: br.de, stern.de, promisglauben.de