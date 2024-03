Bund FeG: Auslandshilfe wird Teil der Allianz-Mission

Die Auslandshilfe des Bundes Freier evangelischer Gemeinden bekommt ein neues „Zuhause“: Sie wird Teil der Allianz-Mission. Dies soll die Unterstützung für Menschen in Südosteuropa verbessern.

Die FeG Auslandshilfe unterstützt zahlreiche diakonische Einrichtungen wie das Tagesförderzentrum „Zeichen der Liebe“ für Menschen mit Behinderung in Bulgarien oder das Mutter-Kind-Zentrum „Lebenszeichen“ in Rumänien. „Sie begleitet Gemeindebau in Südosteuropa und versorgt mit der Aktion „Pakete zum Leben“ Menschen in Krisengebieten mit der Grundversorgung“, heißt es in einer Pressemitteilung. Ein Ausbau des Engagements sei mit der bisherigen Anzahl an Mitarbeitenden „nahezu unmöglich“ gewesen, heißt es.

Seit 2021 hatten FeG Deutschland und die Allianz-Mission, die als Verein ein selbstständiges FeG-Bundeswerk ist, über eine Integration beraten. Zuletzt stimmte jetzt der Ständige Ausschuss, der den FeG-Bundestag vertritt, mit großer Mehrheit für den Vorschlag.

„Helfen und für Jesus begeistern“

„Das Entwickeln und Weiterführen von diakonisch-missionarischen Arbeiten im Ausland zählt zu den Kernkompetenzen der Allianz-Mission“, sagt Thomas Schech, Vorstandsvorsitzender der Allianz-Mission. In rund 30 Ländern unterstützt und entwickelt sie Projekte mit lokalen Partnern, sendet Missionarinnen und Missionare aus oder finanziert lokale Mitarbeitende. „In der Hauptsache geht es darum, Bedürftigen zu helfen und Menschen für Jesus zu begeistern“, resümiert Thomas Schech. Das sei so zukünftig viel besser möglich.

Ein Jahr Zeit haben die Verantwortlichen, um sich auf die Integration der Auslandshilfe vorzubereiten. 2025 geht deren Leiter, Jost Stahlschmidt, in den Ruhestand.

Die Allianz-Mission e. V. ist eine weltweit tätige christliche Missionsorganisation mit Arbeitszweigen in 30 Ländern und 215 Mitarbeitern. Gegründet vor 135 Jahren, hat sie seit 1981 ihren Sitz in Ewersbach.

Der Bund Freier evangelischer Gemeinden (FeG) wurde 1874 gegründet und besteht aus ca. 500 selbstständigen Ortsgemeinden mit insgesamt 42.350 Mitgliedern. Er ist mit der Evangelischen Allianz in Deutschland verbunden und Mitglied der Vereinigung Evangelischer Freikirchen (VEF) sowie der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK). Sitz der Bundesgeschäftsstelle ist Witten. Präses ist seit 2024 Henrik Otto.