Seemannsmission beschenkt Schiffs-Besatzungen

Etwa 90 Prozent der Handelswaren werden über die Ozeane verschifft. Als Zeichen der Wertschätzung will die Deutsche Seemannsmission Seeleute an den Festtagen beschenken.

Die Deutsche Seemannsmission will auch in diesem Jahr den Besatzungen an Bord von Handelsschiffen mit kleinen Geschenken wie Mützen, Schals, Telefonkarten und Süßigkeiten eine weihnachtliche Freude bereiten. «Dabei geht es auch darum, ein Zeichen der Wertschätzung zu setzen: Wir an Land wissen um Euch», sagte am Freitag der Cuxhavener Seemannsdiakon Martin Struwe. Schließlich seien es die Seeleute, die für die Weihnachtsgeschenke sorgten: «Über 90 Prozent aller Waren werden von ihnen über die Meere zu uns gebracht.»

Mit seiner Geschenkeaktion, für die Struwe Spenden sammelt, ist Cuxhaven nicht alleine. «Die Deutsche Seemannsmission verteilt an 33 Standorten rund um den Globus mehr als 25.000 Geschenke als Dank an Seeleute », sagte ihr Generalsekretär Matthias Ristau. «Dabei helfen über 500 Engagierte.»

«Für Seeleute ist Weihnachten eine besondere Zeit. Sie transportieren Weihnachtsdeko und Geschenke für die Menschen an Land, sind aber selbst zum Fest fern der Heimat und Familie.» Cuxhaven und Hamburg gehören zum weltweiten Netzwerk der evangelischen Deutschen Seemannsmission mit Stationen im In- und Ausland: Hunderte Haupt- und Ehrenamtliche leisten auf Schiffen, in Seemannsclubs und in Seemannsheimen Seelsorge und Sozialarbeit für Seeleute aus aller Welt. Die Arbeit wird aus Kirchensteuern, öffentlichen Mitteln, Spenden und freiwilligen Schiffsabgaben der Reeder finanziert.