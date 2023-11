Christkindpostamt in Engelskirchen hat wieder geöffnet

Das Christkindpostamt beantwortet wieder Briefe und Wunschzettel von Kindern aus der ganzen Welt. Zeit mit der Familie und der Friede sind vielen Kindern wichtig.

Das Christkindpostamt in Engelskirchen hat am Montag seinen Betrieb aufgenommen. Es seien bereits mehr als 9.000 Wunschzettel und Briefe von Kindern aus aller Welt angekommen, teilte die Deutsche Post in Düsseldorf mit. Bis Heiligabend wolle das Christkind gemeinsam mit 19 Helferinnen und Helfern alle Briefe lesen und beantworten – im vergangenen Jahr seien es fast 135.000 Zuschriften aus 48 Ländern gewesen. Jedes Kind, das seinen Wunschzettel bis zum 20. Dezember schickt, erhält eine Antwort.

- Werbung -

Zu den ersten Wünschen, die das Postamt in diesem Jahr erreichten, zählen laut Post ein Tretroller mit Licht, eine Kugelbahn und eine eigene Süßigkeitenkiste. Neben den Geschenken sei den Kindern aber auch wichtig, viel Zeit mit der Familie zu verbringen sowie Gesundheit für Familie und Freunde, das Ausbleiben von Wetterextremen und Frieden.

Briefe kommen aus der ganzen Welt

Im Wunschzettelbüro in Engelskirchen im Oberbergischen Kreis (Nordrhein-Westfalen) gehen nach Angaben der Post Briefe aus aller Welt ein, etwa aus Chile, Brasilien, Malaysia, Thailand und China, ebenso aus den europäischen Ländern wie Italien, Tschechien und Spanien. Das Christkind könne in zwölf verschiedenen Sprachen antworten – auch in Blindenschrift. Neben Deutsch würden Briefe auf Englisch, Ukrainisch, Estnisch, Niederländisch, Japanisch, Polnisch, Französisch, Spanisch, Tschechisch, Taiwanesisch und Chinesisch verschickt.

Das Christkindpostamt in Engelskirchen ist eines von insgesamt sieben weihnachtlichen Spezialpostämtern bundesweit. Weitere Standorte sind im brandenburgischen Himmelpfort, im bayerischen Himmelstadt, in St. Nikolaus im Saarland sowie Himmelsthür, Himmelpforten und Nikolausdorf in Niedersachsen.

Link: Engelskirchen Weihnachtspostamt