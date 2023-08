Radio Life Channel setzt auf „Podcast first“-Strategie

Strategiewechsel beim christlichen Radio Life Channel: Ab dem 4. September bekommen Podcast ein größeres Gewicht – für mehr inhaltliche Tiefe.

Radio Life Channel in der Schweiz will auch künftig christliche Spiritualität in Talks und Beiträgen zum Thema machen. Das Ziel bleibt gleich, doch strategisch gibt es eine Änderung. Ab dem 4. September heißt es: „Podcast first“. „Als Team haben wir uns überlegt, wie wir mehr Menschen ansprechen können, insbesondere diejenigen, die Podcasts bevorzugen und Inhalte zeitversetzt hören“, sagt Simon Müller, Co-Leiter von Radio Life Channel. „Deshalb führen wir neue Audioproduktionen und Produkte ein, um gezielt Themen anzusprechen, die in der Kürze im Live-Radio nicht ausreichend abgedeckt werden können.“

Mehr Tiefgang durch Podcasts

Ab September werden zwölf neue Podcast-Serien unter dem Label ERF Medien veröffentlicht. Die bisherigen Moderatoren und Redakteure des Radio Life Channel-Teams produzieren diese und treten als Hosts der einzelnen Podcasts auf. „In den längeren Podcast-Formaten können tiefgründige Themen besser abgedeckt werden“, sagt Michelle Boss, Co-Leiterin Radio Life Channel und publizistische Leiterin bei ERF Medien. „Podcasts bieten uns die Möglichkeit, tiefer zu tauchen und einer Geschichte, einem Thema nachzuspüren – ohne die starke zeitliche Begrenzung, die das Live-Radio fordert.“

So werden beispielsweise im Podcast „endlich leben“ Gäste über Sterben und Tod reden und davon erzählen, was ihr Wissen um Endlichkeit für ihr Leben bedeutet. Im Podcast „Glaubenssache“ kommen jeweils zwei Gäste mit unterschiedlicher Glaubensprägung zu Wort. Der Podcast „positiv“ soll eine „wöchentliche Dosis mutmachender News“ präsentieren. Die Podcasts, sowohl in voller Länge als auch aufbereitete Ausschnitte, sollen künftig das Live-Programm von Radio Life Channel bereichern.

Eine Übersicht über die Podcasts gibt es auf dieser Seite.

ERF Medien in der Schweiz produziert TV-, Radio- und Printbeiträge für das In- und Ausland zu Themen rund um den christlichen Glauben. Zu den Angeboten zählen Radio Life Channel, die TV-Sendung FENSTER ZUM SONNTAG-Talk für SRF 1, SRF zwei und SRF info sowie das Life Channel Magazin. Zusammen mit ERF Medien Deutschland verbreiten sie Radio ERF Plus und produzieren Fernsehsendungen für Bibel TV.