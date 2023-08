Dieses Lied von Manfred Siebald ist ein Klassiker unter den Segensliedern. Es ist in über 40 Liedersammlungen zu finden.

Refrain

Geh unter der Gnade, geh mit Gottes Segen.

Geh in seinem Frieden, was auch immer du tust

Geh unter der Gnade, hör auf Gottes Worte.

Bleib in seiner Nähe, ob du wachst oder ruhst.

Alte Stunden, alte Tage

lässt du zögernd nur zurück.

Wohlvertraut wie alte Kleider

sind sie dir durch Leid und Glück.

Neue Stunden, neue Tage

zögernd nur steigst du hinein.

Wird die neue Zeit dir passen?

Ist sie dir zu groß, zu klein?

Gute Wünsche, gute Worte

wollen dir Begleiter sein.

Doch die besten Wünsche münden

alle in den einen ein.

„Wünscht sich jemand noch ein Lied, das wir zum Abschluss singen sollten?“ Mit dieser Frage geht manche Seniorenstunde zu Ende. „Geh unter der Gnade“ ist dafür bestens geeignet. Es ist nämlich auch noch in einem anderen Sinn ein Wunschlied. Es bringt mehrere Wünsche zur Sprache. Das kennt man von Kindesbeinen an, wenn jemandem zum Geburtstag ein Ständchen gesungen wird.

Das Lied hat aber auch viele andere besondere Situationen des Lebens im Blick. Neulich fand ich im Hausmagazin eines Seniorenheims einen Artikel, in dem sich eine leitende Mitarbeiterin nach vielen Jahren von Bewohnern und Kolleginnen verabschiedete. Denn sie ging in den Ruhestand. Vorzeitig! Sie hatte sich gefragt: Ist das in Ordnung? Und andere Fragen stellten sich: Was bleibt? Was ist neu? Wie geht es weiter, hier und bei mir? Wünsche und Erwartungen wurden wach. Unser Lied aber brachte sie auf die richtige Spur: Entscheidend ist mein Vertrauen auf Gott, auf seinen Segen.

„Geh unter der Gnade“ findet man in weit über 40 Liedersammlungen, auch schon in einigen offiziellen Gesangbüchern. Dabei ist es erst 1987 entstanden. Im Jahr darauf wurde der Verfasser, Manfred Siebald, gerade erst 40 Jahre alt. Er zählt zu den sogenannten „Liedermachern“. Das ist ein Ausdruck, der sich schon lange auch für Autoren sogenannter „Neuer geistlicher Lieder“ eingebürgert hat, von denen Texte und Melodien stammen.

Siebald schrieb über 350 Lieder

Siebald, – inzwischen auch Rentner! – ist einer der bekanntesten. Mehr als 350 Lieder sind mit seinem Namen verbunden. Darüber hinaus wirkte er in mehreren Chören mit – „Jugend für Christus“, „Christussänger“,… Und bei sehr vielen Großveranstaltungen, z. B. den ProChrist- Evangelisationen.

Die Einnahmen für seine zahlreichen eigenen Konzerte spendet er für Hilfsorganisationen in verschiedenen Ländern. Organisiert hat alles seine Frau, eine Ärztin. Bereits vor gut zehn Jahren wurde den beiden deshalb das Bundesverdienstkreuz verliehen. Dass Siebald bis zum Ruhestand an einer Universität als Professor für Amerikanistik tätig war, zeigt die Vielfalt der Gaben, die ihm Gott verliehen hat.

Und auch dieses besondere „Wunschlied“ ist eine deutliche Spur des Segens. Es erinnert uns daran, was Gott uns in alten Zeiten schenkte und in neuen Tagen immer wieder neu für uns bereithält, wenn wir auf Gottes Wort achten und in seiner Nähe bleiben.

Text: Günter Balders