Ehemaliger EAD-Vorsitzender Vetter: „Ethische Themen nicht in den Vordergrund stellen“

Der ehemalige Allianz-Vorsitzende Ekkehart Vetter blickt auf seine Amtszeit zurück, benennt die Herausforderungen für seine Nachfolger und äußert sich auch zum Streitthema Homosexualität.

Zum Jahreswechsel hat Ekkehart Vetter den Vorsitz der Evangelischen Allianz in Deutschland (EAD) abgegeben. In einem Interview mit dem christlichen Medienmagazin PRO lässt er seine Zeit als Vorsitzender Revue passieren. Seine Übernahme der Leitung der Allianz sei in „nicht so ganz leichte Zeiten“ gefallen, sagt Vetter: die Corona-Pandemie, einen Nachfolger für den langjährigen Generalsekretär Hartmut Steeb finden, strukturelle Veränderungen der EAD einleiten – und dann auch die Debatte um das Thema Homosexualität, die sich durch alle Ebenen gezogen habe.

Er sei froh, dass die Debatte bezüglich Homosexualität an „Temperatur“ verloren habe, sagt Vetter, räumte jedoch ein, dass es inhaltlich keine Annäherung gegeben habe. „Aber es ist so, dass wir ethische Themen nicht in den Vordergrund stellen wollen.“ Die Allianz habe neu gelernt, mit Differenzen zu leben. Vetter stellt klar: „Wir sind als Allianz ein Netzwerk, nicht Kirche. Das heißt, wir müssen und wollen auch gar nicht in jeder Frage etwas sagen, die Kirchen unter sich klären müssen.“

Vetter kritisiert wenig differenzierte Berichterstattung über Evangelikale

Die Grundfrage, wie man künftig in einer weitgehend säkularisierten Gesellschaft Menschen mit dem Evangelium erreiche, bleibe über seine Amtszeit hinaus wichtig, so Vetter. Für ihn seien die fünf EAD-Grundaufträge zentral: „Einheit fördern, Gebet in den Fokus rücken, die Bedeutung der Bibel als Wort Gottes und Evangelisation und Mission betonen“ sowie „gesellschaftliches Engagement fördern“.

Vetter kritisiert die seiner Meinung nach zu pauschale Berichterstattung verschiedener deutscher Medien über Evangelikale. Da werde das Bild vermittelt: „Sämtliche Christen, die für Lebensschutz eintreten, sind Fundamentalisten und wählen AfD.“ Natürlich wisse er, „dass nicht alles rosarot ist bei den Evangelikalen, dass es beispielsweise auch einen rechten Rand gibt“. Darauf werde nicht zu Unrecht, aber eben zu pauschal hingewiesen. Eine Differenzierung finde kaum statt. Vetter selbst stellt klar: „Dass Christen der AfD und ihrem inhaltlichen Komplettpaket auf den Leim gehen, halte ich für fatal.“

