Evangelischer Kirchentag hat neue Generalsekretärin

Die Thüringer Theologin Kristin Jahn wird neue Generalsekretärin des Deutschen Evangelischen Kirchentages. 2019 hatte sie beim Abschlussgottesdienst des Kirchentages auf der Seebühne im Dortmunder Westfalenpark gepredigt.

Die 45 Jahre alte Superintendentin des Kirchenkreises Altenburger Land tritt zum Februar nächsten Jahres die Nachfolge von Julia Helmke an, wie der Kirchentag nach einer digitalen Sondersitzung des Präsidiums mitteilte. Helmke war zum 1. Oktober zur Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers zurückgekehrt.

Die Theologin und promovierte Literaturwissenschaftlerin Jahn stammt aus der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland. Seit 2017 ist sie Superintendentin des Kirchenkreises Altenburger Land. Zuvor hatte sie in der Stadtkirchengemeinde Wittenberg und und in Vachdorf/Meiningen gearbeitet.

Als Generalsekretärin leitet Jahn die Arbeit des sechsköpfigen Vorstands des Kirchentages.Darüber hinaus ist sie für die Büros an den Standorten Fulda und in Nürnberg, der Gastgeberstadt des Kirchentages 2023, verantwortlich. 2025 findet der Kirchentag in Hannover statt.