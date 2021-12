Frank Zander: Socken verteilen statt Gänse essen

Das weihnachtliche Obdachlosenfest von Frank Zander mit Gänsebraten fällt wieder aus. Stattdessen unterstützt er die Kältebusse der Berliner Stadtmission.

Jedes Jahr seit 1995 veranstaltet Schlagersänger, Moderator und Schauspieler Frank Zander traditionell an Heiligabend ein Festessen für obdachlose Menschen. Wie letztes Jahr muss die Veranstaltung wieder pandemiebedingt ausfallen. (Jesus.de berichtete) Deshalb hat sich der 79-Jährige laut Pressemitteilung der Berliner Stadtmission dazu entschieden, aus den Spendeneinnahmen knapp 8.000 Euro zur Verfügung zu stellen, damit die Kältebusflotte der Stadtmission auf drei Kältebusse erweitert werden kann.

Jeden Winter sind zwei Kältebusse jede Nacht auf den Straßen Berlins unterwegs, um Menschen, die auf der Straße leben, einen heißen Tee anzubieten und sie auf Wunsch in die Notunterkünfte zu bringen. Dieses Jahr werden es dank der Spende drei Busse sein. Zusätzlich unterstützen die Diakonie und Frank Zander den Kauf von Luftfiltern und das Bestücken der Kleiderkammer der Berliner Stadtmission. So können nun Unterwäsche und Socken gekauft werden, die in der Kleiderkammer gebraucht werden.

Der Saal der Weihnachtsfeier ist voller Menschen. (Foto: Rolf Zoellner)

Frank Zander begrüßt einen obdachlosen Gast. (Foto: Rolf Zoellner)

Franziska Giffey (SPD) serviert Gästen Gänsebraten. (Foto: Rolf Zoellner)

Gäste essen Gänsebraten. (Foto: Frank Zander)

Prominente Helfer servieren Gänsebraten

Normalerweise werden bei der Weihnachtsfeier 3.000 Gäste bewirtet, da es nicht mehr Platz im Saal gibt. Die Nachfrage liege laut Frank Zanders Sohn Marcus deutlich höher: bei 5.000 bis 6.000 Menschen. Prominente Helfer wie zum Beispiel Schauspielerin Simone Thomalla, Franziska Giffey (SPD), Gregor Gysi (Die Linke) oder Comedian Oliver Kalkofe unterstützen Frank Zander und servieren den Gästen den Gänsebraten. Die Gesamtkosten für die Feier liegen nach Angaben von Marcus Zander bei rund 40.000 Euro. Ermöglicht werde das Ganze durch Geld- und Sachspenden von Privatpersonen und Firmen. (Jesus.de berichtete)

Link: Hier geht es zur Webseite von „Weihnachten mit Frank Zander“.