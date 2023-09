Chormusical Bethlehem: „Ein Schrei nach Frieden“

Das Chormusical „Bethlehem“ wird im Dezember in Düsseldorf uraufgeführt. Es knüpft Parallelen zur Gegenwart und wirbt für den Frieden.

Die Weihnachtsgeschichte neu erzählen und ihre Botschaft über religiöse Grenzen hinweg vermitteln: Das mehrmals verschobene Chormusical «Bethlehem» mit mehr als 3.000 Sängerinnen und Sängern aus ganz Deutschland wird am 16. Dezember in Düsseldorf uraufgeführt. Veranstalter ist die Stiftung Creative Kirche aus Witten. Komponist Dieter Falk und Autor Michael Kunze versprechen eine Mischung aus Gospel und klassischen Elementen wie Weihnachtsliedern. Angesichts der Kommerzialisierung von Weihnachten sei das Nachdenken über den Sinn dieses Festes notwendig, sagte Falk dem Evangelischen Pressedienst (epd) vor der ersten gemeinsamen Probe am Sonntag in Essen. Die Musik solle aber auch Emotionen wecken.

Parallelen zu gesellschaftlichen Problemen der Gegenwart

«Das heutige Bethlehem, ein heiliger Ort für Juden, Christen und Muslime, ist Schauplatz von politischem Streit und Gewalt», sagte Falk, der zu den erfolgreichsten Musikproduzenten in Deutschland gehört. «Darüber kann und soll jeder Zuhörer ins Nachdenken kommen.» Die Bezüge der biblischen Weihnachtserzählung zur Gegenwart liegen nach seinen Worten auf der Hand: «Flüchtlingselend, brutale Gewalt eines menschenverachtenden Herrschers wie Herodes und manches mehr.»

- Werbung -

Librettist Kunze habe die Menschwerdung Gottes in Jesus Christus in einem Lied wunderbar in Worte gefasst, sagte Falk. Diese Botschaft könne auch Nichtchristen ansprechen: «Der Gedanke, Jesus verhält sich auch menschlich, ist grandios, auch wenn jemand nicht fromm ist.»

Die Botschaft: Frieden

Eine der Botschaften von «Bethlehem» ist nach Falks Worten «der Schrei nach Frieden»: «Alle, die willens sind, Friede auf Erden zu leben, sollen Mut und Hoffnung bekommen.» Er sehe es als seine Aufgabe als Künstler an, «das, was nicht da ist, anzumahnen», erklärte der 63-jährige Düsseldorfer Komponist und Pianist.

Nach dem Musicals «Die Zehn Gebote» (2010) und «Luther» (2016) kommt mit «Bethlehem» wieder ein großes Chormusical von Falk und Kunze auf die Bühne. Außerdem ist Kunze seit Anfang der 1990er Jahre als Autor der Musicals Mozart! (1999), Rebecca (2006) und Marie Antoinette (2006) bekannt. «Unser neues Stück ist auch ein Hoffnungszeichen, dass die Chorszene lebt», sagte Falk. «Wir wissen, dass sich manche Chöre durch Corona halbiert hatten. Wir freuen uns, dass wir jetzt, anders als befürchtet, nicht weniger Sängerinnen und Sänger als vorher haben, sondern mehr.»

Weitere Informationen finden Sie auf der Musical-Homepage.