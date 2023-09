Alle Jahre wieder: Konfis backen Brot für die Welt

Auch in diesem Herbst sind Konfirmanden wieder eingeladen, Brote zugunsten von Hilfsprojekten zu backen. Seit 2014 haben über 60.000 Jugendliche an der Aktion teilgenommen.

Seit 2014 backen Konfirmandinnen und Konfirmanden im Rahmen der Aktion „5.000 Brote“ für das Hilfswerk „Brot für die Welt“. Der Hauptaktionszeitraum liegt jeweils zwischen Erntedank und dem ersten Advent. Die Aktion findet deutschlandweit in Backstuben, Konditoreien und Bäckereifachschulen statt. Über 210.000 Brote wurden bereits gebacken und dadurch mehr als eine Million Euro Spenden gesammelt. Der Start erfolgt in diesem Jahr am 24. September im Rahmen eines Gottesdienstes in der Reinhardskirche in Steinau an der Straße.

Die Idee für die Aktion entstand in Zusammenarbeit der evangelischen Landeskirchen in Hessen und dem Bäckerinnungsverband Hessen. Seitdem hat sich die Aktion ausgebreitet und wird von allen Mitgliedskirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) durchgeführt. Die Aktion „5.000 Brote“ erinnert an die biblische Speisung der Fünftausend.

Link: Aktions-Homepage