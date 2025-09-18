„Das Wunder des Lebens feiern“: Creative Kirche probt für neues Chormusical

„Judith und das Wunder der Schöpfung“ – bald beginnen die Proben, am 21. Februar hat das neue Chormusical in Dortmund Premiere.

Mit 3.000 Sängerinnen und Sängern aus Nordrhein-Westfalen will die Creative Kirche die Uraufführung des Musicals „Judith und das Wunder der Schöpfung“ feiern. Es sei ein musikalisches Großereignis „und zugleich ein bewegender Appell: für die Bewahrung unserer Lebensgrundlagen, für den Zusammenhalt der Gesellschaft und für eine neue Hoffnung, die trägt“.

Das Herzstück des Musicals sei die Gemeinschaft, heißt es in einer Pressemitteilung. Menschen aller Generationen und Bevölkerungsschichten seien am Musical beteiligt, „um sich mit den Herausforderungen unserer Zeit auseinanderzusetzen und das Wunder des Lebens zu feiern“.

Das Chormusical beginne mit dem Blick der Apollo-8-Astronauten auf die Erde am Heiligabend 1968: „Ein Moment, der Millionen Menschen ergriff. Die Besatzung las aus der Schöpfungsgeschichte und kehrte verändert zurück: mit Dankbarkeit und dem Wunsch, das Leben für kommende Generationen zu schützen. Denn nicht die Erde braucht uns – wir brauchen die Erde.“

Interessierte bei Probe willkommen

Die erste gemeinsame Probe des großen Chores ist am Sonntag, 28. September, im RuhrCongress Bochum geplant. Interessierte können unverbindlich mitproben, eine Anmeldung für das Projekt ist noch möglich. Ab 2027 soll das Stück auf Tour gehen.

Das Musical ist ein ökumenisches Gemeinschaftsprojekt der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), der Ev. Kirche von Westfalen, des Erzbistums Paderborn, von Brot für die Welt und Andere Zeiten e.V. sowie der Stiftung Creative Kirche. Projektpartner ist zudem die Deutsche Bahn. Die NRW-Ministerinnen Ina Brandes (Kultur und Wissenschaft) und Mona Neubaur (Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie) haben die Projektpatenschaft übernommen.