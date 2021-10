Evangelischer Kongress: Sind Medien Kitt oder Keil?

- Werbung -

Der 6. Evangelische Medienkongress thematisiert die Wirkung der Medien in der Gesellschaft. Die Tagung unter dem Titel „Kitt oder Keil? – Zur gesellschaftlichen Rolle der Medien“ wird von der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) in Zusammenarbeit mit dem ZDF veranstaltet.

Der Kongress findet heute und morgen digital statt. Im Rahmen des Kongresses wird alle zwei Jahre ein aktuelles Medienthema aus kirchlicher Sicht beleuchtet und diskutiert.

Sprecherin des Chaos Computer Clubs spricht über „kommerzielle Überwachungsnetzwerke“

Zu den Rednern und Diskutanten gehören laut Programm der ZDF-Intendant Thomas Bellut, der Chefredakteur des Senders, Peter Frey, und der ZDF-Programmdirektor Norbert Himmler. Von kirchlicher Seite haben den Angaben nach neben anderen der Ratsvorsitzende der EKD, Heinrich Bedford-Strohm, sowie der hessen-nassauische Kirchenpräsident und EKD-Medienbischof Volker Jung zugesagt. Auch Constanze Kurz, Sprecherin des Chaos Computer Clubs, wird als Rednerin erwartet. Sie spricht über „kommerzielle Überwachungsnetzwerke und Manipulation von Menschen“.

Da die Tagung digital stattfindet, werden keine Tagungsgebühren erhoben.

- Werbung -

Link: Anmeldungen sind über die Website „rundfunk.evangelisch.de“ möglich.