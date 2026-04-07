Friede mit dir: SPRING-Festival gestartet

Rund 3.000 Teilnehmende sind beim SPRING-Festival in Willingen dabei. Bis zum 11. April geht es in mehr als 500 Angeboten um das Thema Frieden – persönlich, politisch und geistlich.

„Frieden in uns, Frieden untereinander und mit uns selbst“ – darum geht es in dieser Woche beim SPRING-Festival. Die Unternehmensberaterin Ana Hoffmeister wurde 1985 in der iranischen Hauptstadt Teheran geboren. „Heute, über 40 Jahre später, wird das Land, in dem ich geboren wurde, wieder bombardiert“, sagte sie in der Auftaktveranstaltung. Da stelle sich die Frage: „Wie kann Jesus von Frieden sprechen, wenn in unserer Welt immer wieder Krieg herrscht?“. Hoffmeister verknüpfte die politische Dimension mit seelischen Verletzungen: „Es gibt keinen Krieg in dieser Welt, dessen Keime nicht in unseren Herzen liegen“, erklärte sie. Christen seien dazu aufgerufen, ihre erlebte Realität mit der Realität Gottes zu konfrontieren. „Wir leben in beiden Realitäten, aber wissen, wo unser ultimatives Zuhause ist: Mit den Füßen auf der Erde, mit den Herzen im Himmel.“

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Außerdem berichtete der Regisseur Alexander Zehrer über seine Dreharbeiten mit dem YouTuber Philipp Mickenbecker, den er 2021 in den Wochen vor seinem Tod begleitete. 2023 erschien dann der Dokumentarfilm „Philipp Mickenbecker – Real Life“. „Das Leben vom Ende her zu betrachten, hat mich herausgefordert, was wirklich wichtig ist im Leben“, so Zehrer. Er betonte die Relevanz christlicher Filme: „Viele Leute gehen heute nicht mehr in die Kirche. Aber Filme schauen sie“, so Zehrer. Deswegen brauche es mehr Filme mit christlichen Werten.

In der Eröffnungsveranstaltung mit dabei waren auch die Band Yada Worship, der Schauspieler Benjamin Stoll sowie die Musiker Samuel Harfst und Jan Jakob. Weitere Referenten beim SPRING-Festival sind unter anderem der Geschäftsführer der SCM-Verlagsgruppe Christian Brenner, der Migrationsexperte Yassir Eric, der Journalist und Theologe Andreas Malessa, Verena Hammes (Geschäftsführerin der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland /ACK), Steffen Kern (Präses des Gnadauer Verbandes) und Jürgen Werth (Liedermacher und Autor).

SPRING ist ein christliches Festival für alle Altersgruppen. Es findet seit 1998 immer in der Woche nach Ostern und seit 2010 in Willingen (Nordhessen) statt. Veranstalter ist die Evangelische Allianz in Deutschland.

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