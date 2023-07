Unter dem Arbeitstitel „PROCHRIST-Tournee“ sollen ab Herbst 2024 in verschiedenen Regionen Deutschlands evangelistische Wochenend-Festivals stattfinden – Picknick und diakonische Aktionen inklusive.

Die Mitgliederversammlung von proChrist hat ein neues Format für evangelistische Veranstaltungen auf den Weg gebracht. Ab Herbst 2024 startet „PROCHRIST-Tournee“ (Arbeitstitel). An den verschiedenen Tournee-Orten gestaltet ein Team aus Evangelisten, Künstlern und Moderatoren gemeinsam mit den Gemeinden vor Ort die evangelistischen Veranstaltungen. Dazu soll es am Festival-Wochenende auch ein Bühnenprogramm in der Fußgängerzone geben, Angebote für Kinder, diakonische Aktionen und ein öffentliches Picknick. Damit möglichst viele Menschen die Veranstaltungen erleben können, soll das Tour-Finale per Livestream übertragen werden.

Erste Orte hätten bereits ihr Interesse bekundet, heißt es in einer Pressemitteilung. Roland Werner, Vorsitzender von proChrist, erklärt die Motivation des Vereins: „Wir wollen die rettende und Hoffnung stiftende Botschaft von Jesus möglichst vielen Menschen in Deutschland und darüber hinaus nahebringen.“

Zur Erweiterung des Netzwerks wurden sieben neue Mitglieder in die proChrist-Mitgliederversammlung berufen: Thomas Fremdt (Willow Deutschland), Frank Heinrich (Ev. Allianz Deutschland), Karsten Hüttmann (Stiftung Marburger Medien), Björn Knublauch (netzwerk-m), Johannes Röskamp (Pfarrer), Andreas Schlamm (mi-di) und Johanna Weddigen (Alpha Deutschland). Außerdem wurde Johannes Kuhn (apis-Landesreferent) in den Vorstand gewählt.