FeG Offenburg weiht Mini-Kirche ein

Mit einer „Tiny Church“ will die Freie evangelische Gemeinde (FeG) Offenburg raus zu den Menschen. Beim Bau erlebte die Gemeinde einige „Wunder“.

Die FeG Offenburg hat am 23. Juli ihre „Tiny Church“ eingeweiht: eine Mini-Kirche auf einem PKW-Anhänger – elf Quadratmeter groß, mit Platz für normalerweise acht bis zehn Personen. Beim Einweihungsgottesdienst fanden sogar über 60 Personen Platz. Drei Jahre dauerten Planung und der Bau durch Ehrenamtliche. Die Materialkosten von rund 8.000 Euro wurden komplett über Spenden finanziert.

Mit der „Tiny Church“ will die FeG raus zu den Menschen und vor allem kirchenferne Menschen erreichen. So sollen darin zukünftig Hauskreise, Bibelstunden, Seelsorge- sowie Gebetsangebote in verschiedenen Stadtteilen Offenburgs stattfinden. Pastor Matthias Graf wies in seiner Predigt beim Einweihungsgottesdienst darauf hin, dass Gott in dieser Welt unterwegs ist und Menschen begegnen möchte. Und zwar denen, die zerbrochene Träume und Herzen hätten. Um Trost zu spenden und eine neue Perspektive zu geben.

Sylvia Kärcher, Gemeindereferentin und Konstrukteurin der „Tiny Church“, erzählte von einigen „Wundern“, die sie während des Baus erlebt hatte. Die Mini-Kirche sollte mit Blech verkleidet werden. Das Problem: Niemand unter den Beteiligten hatte eine Ahnung, wie das geht. Da meldete sich per Mail ein Handwerker aus Sinsheim, der seine kostenlose Mitarbeit anbot. Und das ohne zu wissen, dass er gerade dringend gebraucht wurde.