Fortschritt oder Wahnsinn?

- Werbung -

Out of the Box – Weil wir wunderbar gemacht sind

Die zweiwöchentliche Kolumne von Tom Laengner

Ist Fortschritt durch und durch gut? Ein blonder Junge auf einem Heuwagen bringt Tom Laengner zum Nachdenken.

Wir sind so lange durch den Regen gegangen, bis er sich in Schnee verwandelte. Das war dann sogar noch schöner. Anstatt Gedanken auszutauschen, bis sie uns gefangen nehmen, lauschten wir dem Wasser. Es strömte selbstbewusst durch die Wiesen, sprudelte aus unterirdischen Öffnungen und hüpfte mit ungespielter Leichtigkeit von den Hängen.

Scheinbar neidlos und ohne Platzhirsch-Gehabe brachten die Wasser ihre Klangvielfalt in die Welt. Sie boten eine eigenständige Auffassung von Volksmusik dar. Während die Metallspitzen unserer Wanderstöcke immer wieder unvorbereitet auf Steine stießen und so etwas zur Symphonie des Waldes beitrugen, stiegen in mir Gedanken hoch.

Ganz oben thronte ein Junge

- Weiterlesen nach der Werbung -

An der lehmverputzten Wand unserer Frühstückspension hing ein Bild. Eine Gruppe schlanker Frauen und Männer standen um ein Pferdefuhrwerk. Das war bis zum Himmel, also fast bis zum Himmel, mit Heu beladen. Ganz oben thronte ein Junge mit blondem Seitenscheitel und schaute dem Fotografen ins Gesicht.

Ich fragte mich, wie er dort hinaufgekommen war. Und obwohl er dort in etwa vier Meter Höhe mit größter Selbstverständlichkeit in seinen kurzen Hosen zu sitzen schien, machte ich mir für einen Moment Sorgen, wie er dort wohl wieder heil herunterkommen würde. Tief in meinem Herzen bewunderte ich den Jungen für die abenteuerlichen Erlebnisse seiner Kindheit. Das Foto erwachte in mir zum Leben: Die Landleute schulterten ihre Heugabeln und die Pferde zogen den Wagen ruhig und kraftvoll an.

Langweiliger und zahmer

Indessen wanderten wir vorbei an dicht bemoosten Buchen. Kein einziger der Bäume, auf die wir trafen, hatte den braunen Farbton, den Erwachsene ihren Kindern für Zeichnungen empfehlen. Mir scheint, dass wir Menschen uns die Welt durch immer wieder gleiche Bilder vorhersehbarer machen wollen. Wird sie so nicht aber auch langweiliger, zahmer und geht vorbei an der Wirklichkeit?

Dann müssen wir aufpassen. Der Weg wird steiler und Wasser steht im zerfurchten Boden. Die Profilreifen der Rückzüge, die bei der Holzernte eingesetzt wurden, müssen die Erde zur Verzweiflung getrieben haben. Stumm steht das Wasser in den Furchen und der Matsch schmatzt an unseren Schuhen. Ein paar hundert Meter weiter ist eine Wasserentnahmestelle. Ich knie mich an den Teich, tauche mein Gesicht hinein und trinke ein paar Schlucke.

Hat er vermisst, nie in Disneyland gewesen zu sein?

- Werbung -

Das Wasser ist kalt und klar. Auf dem Boden kann ich Steine und Laub sehen. Ob der blonde Junge auf dem Heuwagen hier auch getrunken hat? Hat er es vermisst, nie in Disneyland gewesen zu sein? Er sagt es mir nicht. Stattdessen sehe ich ihn vor mir, wie er stolz im Heu sitzt, als wolle er mir deutlich machen: „Ich habe nicht viel, aber ich habe es drauf.“

Unaufgeregt fielen die Schneeflocken weiter, wurden eins mit dem lehmigen Wasser der Pfützen und machten den bereits weißen Teil der Landschaft noch kristallartiger. In Gedanken an die bäuerliche Szene fragten sich meine Frau und ich, wann Fortschritt eigentlich zum Wahnsinn wird. Zweifellos erfüllt es mich mit großer Freude, dass ich bei meiner Gallenoperation zur Narkose keinen Whiskey bekam und auch nicht auf ein Stück Holz beißen musste. Aber die von der WHO bestätigten Millionen Tote durch „Zivilisationskrankheiten“ machen mich doch nachdenklich.

Ums Leben betrogen

Versteh‘ ich das richtig: Was mein Leben verbessern soll, macht es mir unter Umständen kaputt? Und mit einem Male spüre ich in mir, dass wir die Tore nach Disneyland weit aufgestoßen haben. Das war ja auch wichtig, nachdem wir das Paradies betoniert haben, weil uns ein Einkaufszentrum lieber war.

Eigentlich sollte es doch nicht sein, dass Hand in Hand mit vermeintlichen wirtschaftlichen und technischen Fortschritten Millionen Menschen in Folge solch hochgepriesener Verbesserungen um das Leben betrogen werden.

Der Weg zurück führt uns an den frisch gewonnen Bekannten vorbei. Wir sind dann so lange durch den Schneefall gegangen, bis er wieder in den zärtlichen sanften Regen überging. Alter Falter, war das ein schöner Gang!

Alle Kolumnen von Tom Laengner findet ihr hier.