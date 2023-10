Fußballspieler Uduokhai: „Materieller Reichtum ist nicht das, was dein Herz wirklich erfüllt“

Felix Uduokhai ist Bundesligaprofi und spielt zurzeit für den FC Augsburg. Erfüllung findet er nicht in materiellem Reichtum, sondern im Glauben an Gott.

Vor vier Jahren erklärte der Champions-League-Sieger Heiko Herrlich, der heute als Trainer arbeitet, im Interview mit Promis Glauben, dass er einen Zusammenhang zwischen den hohen Einkünften im Profifußball und der Hinwendung vieler Spieler zum christlichen Glauben erkenne. In einer Zeit extrem hoher Gehälter im Fußball-Business, mit denen sich die Protagonisten materiell alles leisten können, stellten diese fest, dass sie der ganze materielle Reichtum nicht glücklich und zufrieden macht und ihren Herzen keinen inneren Frieden schenkt. So rücke der Wert des Glaubens im Fußball-Zirkus wieder ins Zentrum, was Woche für Woche in den Bundesliga-Stadien zu sehen ist, zeigte sich Herrlich gewiss (siehe HIER).

Diese These bestätigte nun der deutsche Nationalspieler Felix Uduokhai, der in der Fußball-Bundesliga für den FC Augsburg aufläuft. In einem Statement gegenüber der Online-Plattform „Fussball mit Vision“ sagte der 26-Jährige, dass Außenstehende zur Auffassung kommen könnten, „dass man als Fußball-Profi alles hat“ und man gefühlt alles kaufen könne. Dazu betont der Bundesliga-Profi:

„Aber ich merke auch: Das ist nicht das, was dein Herz wirklich erfüllt, in dem Sinne, dass du wirklich glücklich bist.“

Seinen Perspektivwechsel, den er durch die Hinwendung zum Glauben erlebte, beschreibt Felix Uduokhai wie folgt:

„Was mich am meisten fasziniert ist, wie der Glaube an Jesus den Blick verändert.“

Dazu erklärt er weiter:

„Was mir letztendlich Frieden und Erfüllung schenkt, ist allein in Jesus zu finden. indem ich Jesus besser kennenlerne, erfahre ich, wie viel Reichtum in ihm ist.“

Mit dieser prägenden Erfahrung inspiriert Felix Udoukhai nicht nur Menschen in den sozialen Medien. So besucht er auch mitunter Schulen, um sich mit Schülern darüber auszutauschen, was wirklich im Leben trägt. So war er zum Beispiel am 30. November 2022 an der Berufsschule für Rechts- und Verwaltungsberufe in München zu Gast (Promis Glauben berichtete).