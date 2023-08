Gebet und Segen für alle beim Bikertreffen Glemseck 101

Das Glemseck 101 hat sich mit über 40.000 Besuchern zu einem der größten Motorradfestivals Europas entwickelt. Mittendrin: das Christian Village.

Vom 1. bis 3. September dröhnen die Motoren rund um das Hotel Glemseck und den Bikertreff an der ehemaligen Rennstrecke in Leonberg bei Stuttgart besonders laut: Das Glemseck 101 hat sich seit dem Start im Jahr 2005 zu einem der größten Motorrad-Festivals Europas entwickelt. Geboten werden Schaufahrten, Händlermeile, Livemusik, Bühnenprogramm, Fahrzeugpräsentationen, ein Motorradgottesdienst und mehr. Bis zu 40.000 Besucherinnen und Besucher werden erwartet.

- Werbung -

Mittendrin befindet sich das Christian Village – eine Wagenburg aus christlichen Motorradclubs und weiteren Angeboten rund ums Biken. Es soll ein Ort sein, an dem Motorradfahrer Gott begegnen können – sei es durch Action, christliche Musik, Stille oder Gespräche. Eine Jurte dient als Motorradkapelle. Hier gibt es Gebet & Segensworte, Alkoholfreies & Stockbrot am Lagerfeuer, sowie Gespräche über Gott, Motorräder und die Welt. Verantwortet wird das Christian Village von der Gemeinde am Glemseck, den Ambassadors for Jesus Christ, dem Holy Riders MC, CMA Germany, SRS Motorrad, EC-Mot und dem Arbeitskreis Motorrad und Kirche.

Ein Schmankerl für die Besucher: Erster Preis bei der Festivals-Verlosung ist eine Sabaku Honda CL 500, die von einem Team aus dem Seehaus Leonberg in mühevoller Kleinarbeit in ein Unikat verwandelt wurde. Der Gewinn aus der Verlosung kommt den Opfer- und Traumaberatungsstellen zugute, die der Verein Seehaus in Baden-Württemberg unterhält. Die Lose gibt es gegen Spende online auf der Seehaus-Webseite oder vor Ort beim Glemseck 101.

Webseite: Glemseck 101