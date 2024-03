Gospelkirchentag: Größtes europäisches Chorfestival kommt nach Essen

Zurück zu den Wurzeln: Im September kommt der Gospelkirchentag nach Essen – dorthin, wo vor 22 Jahren alles begann. Mit dabei: 5.000 Sängerinnen und Sänger.

Die Creative Kirche veranstaltet vom 13. bis 15. September den 11. Gospelkirchentag in Essen. Das Format lädt Musikbegeisterte aus der Stadt und der Region ein, gemeinsam die „Vielfalt der Gospelmusik zu feiern“, wie es in einer Pressemitteilung heißt – und dies erstmals ökumenisch. Der Gospelkirchentag startet am 13. September auf dem Kennedyplatz. In der anschließenden „Gospelnacht“ präsentieren mehr als 80 Chöre aus der Region und ganz Europa von 20 Uhr bis Mitternacht die Vielfalt der Gospelmusik in zahlreichen evangelischen und katholischen Kirchen in ganz Essen. Viele der Konzerte in der Innenstadt können kostenfrei besucht werden.

Am Samstag und Sonntag stehen beim „Mass Choir Singen“ in der Grugahalle, dem Herzstück des Gospelkirchentages mit mehreren tausend Sängerinnen und Sängern, bekannte Referenten auf der Bühne. Unter anderem sind Mark De-Lisser (GB), Nina Luna (DK), Volney Morgan (GB) und Chris Lass (GER/GB) zu Gast.

Noch bis Ende März gilt bei der Anmeldung ein Frühbucherrabatt.

Essen war 2002 auch Veranstaltungsort des ersten Gospelkirchentags. Damals begeisterte Edwin Hawkins mit seinem weltbekannten Hit „O happy day“ Teilnehmende und Zuschauer vor Ort.

Link: Anmeldung zum Gospelkirchentag

Organisiert wird der Gospelkirchentag alle zwei Jahre von der Stiftung Creative Kirche, die das Festival gemeinsam mit der jeweiligen Landeskirche vor Ort veranstaltet. Zuletzt fand der Gospelkirchentag 2022 in Hannover statt.