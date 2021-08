Hilfswerk: In 41 Staaten werden angebliche Hexer und Hexen verfolgt

Vor allem Länder in Afrika, Südostasien und Lateinamerika seien betroffen. Darauf hat das katholische Hilfswerk missio Aachen jetzt hingewiesen.

Besonders ausgeprägt sei der Glaube an Hexerei in Papua-Neuguinea, Ghana, Kongo, Indien und Südafrika, heißt es auf der Homepage von missio. „Zu lange wurde übersehen und dazu geschwiegen, dass ein menschenfeindlicher Aberglaube benutzt wird, um wehrlose Frauen, Kinder und Männer zu Sündenböcken für gesellschaftliche Probleme zu machen“, sagt missio-Präsident Pfarrer Dirk Bingener. Frauen, aber auch Männer und Kinder würden als angebliche Hexen verfolgt, gefoltert und getötet.

Die Gründe für die Hexerei-Beschuldigungen seien seien vielfältig. Der Glaube an Hexerei spiele dabei eine Rolle. Aber auch Armut, Not, Epidemien, soziale Krisen und mangelnde Bildung gelten in vielen Fällen aus Auslöser.

Im Vorjahr hat missio deshalb am 10. August den Internationalen Tag gegen Hexenwahn ins Leben gerufen. Das Datum bezieht sich auf einen Fall aus Papua-Neuguinea, wo den Angaben zufolge 2012 eine Frau als angebliche Hexe gefoltert wurde. Sie habe sich befreien können und sei von Ordensfrauen in Sicherheit gebracht worden.