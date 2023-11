Historikerin: Rückgang der Kirchenbindung ist dramatisch

Eine aktuelle Studie prognostiziert den Kirchen einen dramatisch voranschreitenden Mitgliederverlust. Die Entwicklung sei auch für die Gesellschaft dramatisch, sagt die Historikerin Hedwig Richter.

Die Historikerin Hedwig Richter warnt davor, die gesellschaftlichen Folgen des Rückgangs der Kirchenbindung in Deutschland zu unterschätzen. Ähnlich wie beim Klimawandel sei dies eine «schleichende Zeitenwende», sagte die Professorin an der Universität der Bundeswehr in München am Montag bei einer Tagung zur aktuellen Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung in Berlin. Auch wenn der fortschreitende Rückgang der Kirchenmitglieder kaum noch überrasche, müsse allen klar sein, wie dramatisch dies sei. «Es verändert die Gesellschaft komplett», sagte Richter.

Die Historikerin verwies auf ein Detailergebnis der jüngsten Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung, wonach sich fast die Hälfte der Kirchenmitglieder in Ehrenämtern engagiert. Bei den Konfessionslosen ist es demnach knapp ein Drittel. Dies sei auch für die Demokratie relevant, sagte Richter. Menschen in der Kirche seien eher bereit, Verantwortung zu übernehmen. Der Mangel an dieser Bereitschaft ist nach ihrer Einschätzung derzeit eine zentrale Schwachstelle der Demokratie. Menschen zögen sich aus der Gestaltung zurück, hätten gleichzeitig aber hohe Erwartungen an die Politik.

Halbierung der Mitgliederzahl bis 2024

Seit 1972 hat die evangelische Kirche etwa alle zehn Jahre die Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung beauftragt. Die religionssoziologische Studie soll Auskunft über Religiosität, religiöse Praxis und Einstellungen zur Kirche der Menschen in Deutschland geben. Für die kürzlich vorgestellte sechste Auflage der Studie wurden mehr als 5.000 Menschen befragt. Ein zentraler Befund der Studie ist, dass nicht nur die Kirchenbindung, sondern auch die Religiosität in der Gesellschaft deutlich zurückgeht.

Derzeit ist noch eine knappe Mehrheit der Deutschen christlich-konfessionell gebunden: 52 Prozent gehören der evangelischen, katholischen, orthodoxen oder einer Freikirche an. Nach derzeitigem Trend könnte laut Studie der Anteil der christlich-konfessionell Gebundenen schon im nächsten Jahr unter 50 Prozent sinken. Die Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung kommt zu dem Schluss, dass die vor fünf Jahren durch eine andere Studie prognostizierte Halbierung der Mitgliederzahl in der evangelischen Kirche bis 2060 bereits in den 2040er Jahren erreicht sein dürfte.

Immer noch hohe Erwartungen an die Kirchen

Die stellvertretende Leiterin des Katholischen Büros in Berlin, Uta Losem, sagte bei der Tagung, die Menschen und auch die Politik hätten dennoch hohe Erwartungen an die Kirchen. Sie verwies dabei auf das Ergebnis der Studie, wonach eine Mehrheit der Kirchenmitglieder und der Gesamtbevölkerung gesellschaftliche Äußerungen der Kirchen eher begrüßt.

Die Bevollmächtigte der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) in Berlin, Anne Gidion, sagte, sie nehme dabei allerdings auch starke Spannungen wahr. Diejenigen, die sich eine institutionell starke Kirche durchaus wünschten und ihr nahe stünden, unterstützten auf der anderen Seite nicht unbedingt die Äußerungen zur Flüchtlings- oder Klimapolitik, sondern würden sogar deswegen austreten.