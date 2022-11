Holocaust: Zentralrat der Juden warnt vor Verblassen der Erinnerung

In der Reichspogromnacht am 9. November 1938 ließ das NS-Regime Synagogen niederbrennen und tötete mehr als 1.300 Menschen. Für viele Deutsche sei das Gedenken daran nur noch eine „lästige Pflicht“, kritisiert Zentralrats-Präsident Josef Schuster.

- Werbung -

Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, sieht Anzeichen dafür, dass die Erinnerung an den nationalsozialistischen Völkermord in Deutschland zu verblassen droht. Laut einer aktuellen Umfrage würden 49 Prozent der Deutschen gerne einen Schlussstrich unter die NS-Vergangenheit ziehen, schreibt Schuster in einem Gastbeitrag für die „Süddeutsche Zeitung“ zum Jahrestag der Reichspogromnacht. Ohne eine gelebte Erinnerungskultur gebe es auch keine demokratische Kultur der Bundesrepublik Deutschland.

Das Gedenken an die Reichspogromnacht vom 9. November 1938 gerate immer mehr in Konkurrenz zum Jubiläum des Mauerfalls, schreibt der Zentralratspräsident weiter. „Wir erleben einen Paradigmenwechsel in Kultur und Wissenschaft, der an den Grundüberzeugungen der Bundesrepublik Deutschland rüttelt: der Erinnerung an die Schoah als identitätsstiftendes Moment.“ Aus verschiedenen politischen Richtungen werde versucht, „Erinnerung neu zu definieren“.

Jüdischer Weltkongress: Gedenken reicht nicht aus

Der 9. November 1938 sei die bleibende Mahnung, nie zu vergessen, welche Folgen Ausgrenzung und das Schüren von Hass in einer Gesellschaft hätten, sagte Anna-Nicole Heinrich, Präses der EKD-Synode. Er sei auch eine Mahnung an die Kirche, ihrer Verantwortung gerecht zu werden und immer dann besonders sensibel zu sein, wenn es um Ausgrenzung, Abwertung und Verschiebung der christlichen Werte gehe.

Maram Stern, Geschäftsführender Vizepräsident des Jüdischen Weltkongresses, hält das reine Gedenken an die Reichspogromnacht für nicht ausreichend. Der Holocaust sei von einer Minderheit verübt worden, schreibt er in einem Gastbeitrag für die „ZEIT“. Die Zustimmung innerhalb der Bevölkerung sei gering gewesen. Es habe aber der Mut zum Ungehorsam gefehlt. „Was lernen wir daraus? Ist der Staat einmal in den Händen von Verbrechern, ist auch das Verbrechen nur schwer aufzuhalten“, schreibt Stern. „Daher muss es heute unser oberstes Ziel sein, für den Erhalt liberaler Demokratien zu sorgen, die Menschen- und Bürgerrechte schützen.“

- Weiterlesen nach der Werbung -

Mit der Pogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 gingen die Nationalsozialisten zur offenen Gewalt gegen die jüdische Minderheit im Dritten Reich über. Vielerorts brannten die Synagogen und jüdischen Gebetshäuser. Jüdische Geschäfte und Wohnungen wurden verwüstet und jüdische Bürger misshandelt. Wissenschaftler gehen heute davon aus, dass mehr als 1.300 Menschen getötet und mindestens 1.400 Synagogen in Deutschland und Österreich stark beschädigt oder zerstört wurden.