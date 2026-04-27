Berlin: Mordaufruf gegen Juden

An einer Hauswand in Berlin-Prenzlauer Berg stand am Wochenende großflächig ein Aufruf zum Mord an Jüdinnen und Juden. Es ist bereits der zweite Vorfall innerhalb von zwei Wochen.

Unbekannte haben an eine Hauswand in Berlin-Prenzlauer Berg einen Mordaufruf gegen Juden gesprüht. An der Hausecke in der Ueckermünder Straße stand am Sonntag großflächig und in Großbuchstaben der englische Schriftzug «Kill all Jews» (Tötet alle Juden), wie ein Beitrag auf der Plattform X zeigte. Öffentlich gemacht wurde der Vorfall auf der Instagram-Seite «jewsofberlin». Entlang der Hauswand gab es demnach weitere antisemitische Symbole. Unter den Graffitis ist ein arabischer Schriftzug zu erkennen.

Ein Polizeisprecher bestätigte am Montag die Schmierereien. Sie seien von Polizisten vor Ort unkenntlich gemacht worden. Tatverdächtige seien bislang nicht bekannt. Der polizeiliche Staatsschutz ermittelt.

Berlin, Ueckermünder Straße.

Eine Straße übersät mit Hakenkreuzen und „Juden töten“-Schmierereien – notdürftig überdeckt, aber noch immer sichtbar.

Das ist Realität.

Alltag für Juden in #Berlin, die sich einfach nur frei und sicher bewegen wollen. #B2604 pic.twitter.com/9wQcSfq954 — Rak (@RakMakkabi) April 26, 2026

„Alltag für Juden in Berlin“

In dem Post auf dem X-Konto von @RakMakkab heißt es, «eine Straße übersät mit Hakenkreuzen und ‚Juden töten‘-Schmierereien – notdürftig überdeckt, aber noch immer sichtbar. Das ist Realität und Alltag für Juden in Berlin, die sich einfach nur frei und sicher bewegen wollen».

Laut einem «Tagesspiegel»-Bericht wurde bereits Mitte April am selben Ort zur Tötung von Juden aufgerufen. Anwohner übersprühten daraufhin die Schriftzüge und Hakenkreuze mit silber-grauen Herzen.

Auf «jewsofberlin» hieß es zu dem Mordaufruf, «dass jemand so etwas heute noch ganz selbstverständlich an eine Hauswand schreibt, ist kein ‚Ausrutscher‘ und keine belanglose Schmiererei. Es ist offener, gewaltverherrlichender Antisemitismus. Wer das verharmlost oder wegschaut, macht es möglich».

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