Israelische Fluggesellschaft bietet Passagieren Torah-Kurse an

Die israelische Fluggesellschaft EL AL bietet in Kooperation mit der Yeshiva University digitale Torah-Kurse während ihrer Flüge an. Ziel sei es, „Menschen mit der Torah zu verbinden“.

Passagiere der israelischen Fluggesellschaft EL AL haben ab sofort Zugang zu Torah-Kursen der religiösen New Yorker Yeshiva University über die YUTorah-Plattform. Das berichtet der Sender „Arutz Scheva„. Laut Bericht werden die aufgezeichneten Kurse alle vier bis sechs Wochen aktualisiert.

- Werbung -

Die Kurse beinhalteten unter anderem Diskussionen über das jüdische Religionsrecht (Halacha), jüdische Geschichte, Gebet, Partnersuche und Heirat.

„Dies ist eine großartige Gelegenheit, die Reichweite der YU (YUTorah-Plattform) zu erweitern und unsere Werte auf der ganzen Welt zu verbreiten“, sagte Rabbiner Ari Rockoff, Dekan der David Mitzner Community for Values and Leadership an der Yeshiva University. „Mit unserer Partnerschaft mit EL AL setzen wir die Mission der YU Torah und der Yeshiva Universität fort, indem wir Menschen mit der Torah verbinden.“