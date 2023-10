Weihnachten im Schuhkarton sammelt Geschenke

Samaritan’s Purse hat die jährliche Geschenkaktion für bedürftige Kinder gestartet. Für die Überprüfung der Pakete werden noch ehrenamtliche Helfer gesucht.

Am 1. Oktober hat die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ begonnen — organisiert vom deutschen Zweig der christlichen Hilfsorganisation Samaritan’s Purse. Die Geschenke können vom 6. bis 13. November an Sammelstationen in ganz Deutschland abgegeben werden.

Helfer für die „Weihnachtswerkstatt“ gesucht

Ab dem 16. November werden die Pakete für den Versand in der „Weihnachtswerkstatt“ in Berlin-Tempelhof vorbereitet. Bis kurz vor Weihnachten werden dort die im deutschsprachigen Raum gesammelten Päckchen von „Weihnachten im Schuhkarton“ durchgesehen und für den Versand vorbereitet. Für die Durchsicht der Pakete sucht Samaritan’s Purse nun noch Freiwillige. „Wir freuen uns über Schulen, Kirchengemeinden und Unternehmen, für die ein Einsatz in der Weihnachtswerkstatt inzwischen zur Tradition gehört“, teilte Simon mit.

„Durch die Weihnachtswerkstatt stellen wir sicher, dass jedes Kind ein qualitativ hochwertiges Geschenk bekommt“, erklärt Ursula Simon. Die meisten Geschenke blieben in der Regel so wie sie sind – aber bei manchen finden sich unerlaubte Gegenstände, die durch andere Sachspenden ersetzt werden müssen. Nicht erlaubt sind zum Beispiel: gebrauchte Gegenstände jeder Art (insbesondere Kleidung), Lebensmittel und Bargeld.

Aussortierte Gegenstände gehen an andere Hilfsorganisation

Für die Verarbeitung der aussortierten Gegenstände arbeitet Samaritan’s Purse in diesem Jahr wieder mit der christlichen Hilfsorganisation GAIN zusammen. Ehrenamtliche sehen das Material durch. „Viele Sachen eignen sich aus unterschiedlichen Gründen nicht für ein Schuhkartongeschenk, sind aber für die humanitäre Hilfe beispielsweise in der Ukraine durchaus verwendbar“, erklärt Simon.

„Weihnachten im Schuhkarton“ ist Teil der internationalen Aktion „Operation Christmas Child“ der christlichen Hilfsorganisation Samaritan’s Purse. Seit 1993 wurden im Rahmen der Aktion über 209 Millionen Geschenkkartons auf die Reise zu Kindern in mehr als 170 Ländern und Regionen gebracht.



Link zur Anmeldung: Homepage