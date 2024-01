JUMIKO 24: „Ich bin bei euch. Alle Tage!“

Rund 5.000 junge Menschen kamen am Sonntag zur Jugendmissionskonferenz JUMIKO 24 in die Stuttgarter Messe. Die Botschaft: Jesus lässt uns mit dem Missionsauftrag nicht allein.

„Jesus verspricht: Ich bin bei euch. Alle Tage! 24 Stunden am Tag, Sieben Tage die Woche.“ Diese Ermutigung gab Konferenzleiter Tobias Köhler (Coworkers) den Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit auf den Weg und rief gleichzeitig zu einer „kompromisslosen Jesusnachfolge“ auf. Um Nachfolge ging es auch in der Bibelarbeit von Pfarrer Friedemann Kuttler, dem Vorsitzenden der ChristusBewegung Lebendige Gemeinde. Er stellte die Frage: „Wie verändern sich unsere Entscheidungen, wenn die Ewigkeitsperspektive plötzlich mitschwingt und zu unserem Maßstab wird?“ Seine Botschaft: „Wenn du dich ganz auf Jesus einlässt, mit allem, was du bist und hast, dann beginnt deine Ewigkeit mit Jesus schon jetzt.“

- Werbung -

Weitere Bibelarbeiten hielten Julia Garschagen, Martin Buchsteiner und Désirée Schad. Der Theologe Yassir Eric, selbst früher Muslim, berichtete, wie Christen im Nahen Osten ihren Glauben mit dem Leben bezahlen. Die Missionarin Mechthild Roth erzählte von ihrer Bildungsarbeit im zentralafrikanischen Tschad, wo sie seit 33 Jahren lebt und arbeitet. Immer wieder eskaliere die Gewalt zwischen Rebellengruppen. „Da schlägt dann schon mal eine Kugel in unsere Hauswand ein. Auch finanziell war es oft ziemlich eng. Aber Gott hat mir jeden Tag das gegeben, was ich gerade brauchte.“

Aussendung in die Mission

Im Rahmen der Konferenz wurden mehr als 50 Kurz- und Langzeitmissionare an ihre weltweiten Einsatzorte ausgesandt. Gut besucht war nach Veranstalterangaben auch die Missionsausstellung, wo über 120 Aussteller, Jüngerschaftsschulen und diakonische Werke über ihre Arbeit informierten.

Die Vorträge der Veranstaltung können über die Homepage der JUMIKO, die Mediathek der Christusbewegung sowie die Portale Crossload und Sermon-Online abgerufen werden. Die Nächste JUMIKO soll am 5. Januar 2025 erneut in Stuttgart stattfinden.

Träger der JUMIKO ist die ChristusBewegung Lebendige Gemeinde in Zusammenarbeit mit Gemeinschafts- und Jugendverbänden, Bibelschulen sowie Missionswerken. Ausrichtung und Gesamtorganisation liegt bei Coworkers, der Dachmarke der Vereine Hilfe für Brüder International und Christliche Fachkräfte International.