Kirchenasyl: Rettet oder gefährdet es die Demokratie?

Wenn Gemeinden Kirchenasyl anbieten, setzten sie sich über richterliche Entscheidungen hinweg. Der damalige Innenminister Thomas de Maizière übte 2015 scharfe Kritik an dieser Praxis, Pfarrerin Stephanie Höhner sieht darin dagegen einen Ausdruck ihres Glaubens.

Die Ökumenische Bundesarbeitsgemeinschaft „Asyl in der Kirche“ hat von einem Anstieg der Flüchtlinge im Kirchenasyl berichtet. Bundesweit gebe es 511 Fälle mit 786 Betroffenen. Im November 2022 waren es noch 314 Fälle mit 508 Betroffenen. Dieser Anstieg habe an verzögerten Nachmeldungen aus Kirchengemeinden gelegen, hieß es. Allerdings gebe es eine erhöhte Nachfrage, viele Schutzsuchende hätten abgewiesen werden müssen. Das „Ökumenische Netzwerk Asyl in der Kirche NRW“ beobachtet eine abnehmende Bereitschaft von Kirchengemeinden, den Menschen in strittigen Asylrechtsfällen Kirchenasyl zu gewähren.

In Deutschland bieten Kirchengemeinden Menschen Asyl, deren Leben sie durch eine Abschiebung in Gefahr sehen. Damit stellen sie Entscheidungen von Staat und Gerichten infrage. „Rettet oder gefährdet das die Demokratie?“, fragt das evangelische Magazin chrismon die Pfarrerin Stephanie Höhner und den ehemaligen Innenminister Thomas de Maizière.

De Maizière spricht von einem Spannungsverhältnis, „in dem ein Rechtsstaat zwischen Recht und Gerechtigkeit lebt“. Das Kirchenasyl sei in einer Demokratie etwas Fremdes, da es bestehenden Regeln widerspreche. Aber als letzte mögliche Lösung in belegbaren Härtefällen gebe es eine informelle Übereinkunft zwischen Staat und Kirchen, Kirchenasyl in Einzelfällen nach einem geordneten Verfahren zu akzeptieren.

„Es kann keine Selbstermächtigung der Kirchen über das Recht geben.“ Thomas de Maizière

Gegen Pfarrerin Höhner liefen bereits sieben Ermittlungsverfahren, weil sie Kirchenasyl gewährt hatte. Sie sieht sich nicht als Feindin der Demokratie, da sie sich an die verabredeten Verfahrensschritte halten würde. „Ich gewähre nur Kirchenasyl in Fällen, bei denen ich meine, da ist dem Bundesamt etwas durchgerutscht und der Fall in seiner Härte nicht erkannt worden“, sagt Höhner. Dabei gehe es um eine „reale Gefahr für einen Menschen“. Für sie gehöre es zum Glauben, nicht nur über das Evangelium zu reden, sondern auch danach zu handeln. Das bedeute, „schutzbedürftigen Menschen Unterkunft zu geben“.

Für de Maizière ist ein wichtiger Punkt: „Es kann keine Selbstermächtigung der Kirchen über das Recht geben.“ Das sei in einer Vereinbarung zwischen Innenministerium und Kirchen 2015 festgehalten worden. Dem ging harte Kritik de Maizières am Kirchenasyl voraus, eine große öffentliche Debatte folgte. In der Vereinbarung heißt es laut de Maizière: „Die Kirchen erkennen an, dass das Kirchenasyl keine eigenständige Einrichtung neben dem Rechtsstaat ist, sich aber als christlich-humanitäre Tradition etabliert hat.“ Und auch der Rechtsstaat akzeptiere diese Tradition.

Link: „Recht oder Barmherzigkeit?“ (chrismon)