Lionel Messi: „Danke Gott für alles, was du mir gegeben hast“

Der Argentinier Lionel Messi ist einer der erfolgreichsten Fußballer der Welt. Er dankt Gott für seine außergewöhnliche Karriere und die „unglaubliche Erfahrungen“.

Der argentinische Fußball-Star Linoel Messi erhielt Ende Oktober zum achten Mal in seiner Karriere den Ballon d’Or, mit dem der weltbeste Fußballer geehrt wird. Als wichtige Parameter für seine Karriere sieht der 36-Jährige den Rückhalt seiner Familie und sein Vertrauen in Gott, das er auch durch ein beeindruckendes Jesus-Tattoo zum Ausdruck bringt.

Ende Oktober reckte Lionel Messi seinen achten Ballon d’Or in die Höhe. Damit ist er nun alleiniger Rekordhalter. Wie die Fachzeitschrift „France Footbal“ bekanntgab, gaben insgesamt 66 der 92 an der Wahl teilnehmenden Journalisten aus den laut FIFA-Weltrangliste besten 100 Nationen ihre Stimme an Messi.

Im Interview mit der französischen Sportzeitung L’Equipe wurde Lionel Messi, der aktuell für Inter Miami in den USA spielt, auf seine erfolgreiche Zeit in Europa angesprochen. Dazu sagte der nun achtfache Gewinner des Ballon d’Or:

„Dank Gott hatte ich eine außergewöhnliche Karriere in Europa und habe alles gewonnen, was ich mir erträumt habe.“

Bereits in der Vergangenheit verwiese Lionel Messi immer wieder auf den Wert der Familie und den Wert des Glaubens in seinem Leben (Promis Glauben berichtete).

In einem Video, das auf der Social-Media-Plattform „Ballers in God“ veröffentlicht ist, wurde Lionel Messi im Vorfeld der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 gefragt, ob er den Argentiniern den Gewinn der Weltmeisterschaft versprechen könne. Diesbezüglich erklärte der Fußballstar, dass er ein solches Versprechen nicht geben könne und so etwas auch nie zuvor gemacht habe, was er wie folgt begründete:

„Ich vertraue darauf, dass Gott weiß, wann die richtige Zeit dafür gekommen ist und was dann passieren wird.“

Weiter sagte Messi:

„Ich war immer sehr dankbar für alles, was mir im Leben zuteilwurde, sowohl in meinem Leben als Fußballprofi als auch in meinem Privatleben.“

Messi zeigte sich gewiss, dass Gott über sein Leben waltet und das geschehen werde, was geschehen solle.

Im September 2019 gab Lionel Messi der spanischen Zeitung „Sport“ ein persönliches Interview, in dem er sich auch zu seinem Glauben an Gott äußerte. Nach seinem Leben als Superstar gefragt, antwortete er:

„Ich bin Gott dankbar, dass ich bereits so viele unglaubliche Erfahrungen machen durfte in meine Leben.“

Auch wenn er sich so manches Mal wünschen würde, nicht überall erkannt zu werden, könne er sich „über nichts“ beschweren. Zudem teilte er mit, wie wichtig ihm die Ehe zu seiner Frau Antonella ist, mit der er drei Söhne hat. Über sie sagte er:

„Sie bedeutet mir alles.“

Im Dezember 2022 hob BILD.de den Wert, den die Ehe für Lionel Messi hat, hervor und titelt mit der Headline „Skandalfreie Ehe mit seiner Sandkastenliebe – Nur als Ehemann ist Messi noch bessi“. Schon im Teenager -Alter kam er mit seiner Frau Antonella zusammen, die er im Jahr 2017 heiratete und mit der er drei Söhne hat. Zum Wert, den die Familie, für den Fußball-Star hat, schreibt die BILD: „Im Winter seiner Welt-Karriere brennt er noch immer für die Frau, der er schon als blasser Teenager die Liebe versprach.“ Lionel Messi wird diesbezüglich mit folgenden Worten zitiert:

„Natürlich liebe ich den Fußball und lebe für ihn, aber meine Familie steht für mich über allem!“

Im Juli 2021 postete Lionel Messi via Instagram:

„Danke Gott für alles, was du mir gegeben hast.“

Sein Vertrauen auf Gott bringt er auch durch ein großes Jesus-Tattoo auf seinem rechten Oberarm zum Ausdruck, worüber die Fußball-Plattform „Oh My Goal“, die auf Facebook 22 Millionen Menschen abonniert haben, zu Weihnachten 2020 berichtete.

Von „Oh My Goal“ wird Messi als sehr religiöser Mensch beschrieben, der seine Dankbarkeit gegenüber Christus auch beim Tor-Jubel zum Ausdruck bringt, indem er mit erhobenen Zeigefingern in den Himmel zeigt. Dazu, dass Messi mitunter als Fußball-Gott bezeichnet wird, berichtet die Online-Plattform, dass Lionel Messi diesen Spitznamen nicht mag und als „sehr übertrieben“ bezeichnet. Weiter schreibt „Oh My Goal“ in Interpretation zu Messis Jesus-Tattoo: ‚Auf jeden Fall zeigt dieses Tattoo eine sehr starke Hingabe an die Religion eines Mannes, der als wahrer Gott verehrt wird!‘

Im Zuge seiner Wahl zum Weltfußballer im Jahr 2010 äußerte Lionel Messi:

„Ich bin eigentlich ein ganz normaler, ruhiger, familiärer Typ. Ich habe keinen Talisman und kein Ritual. Das brauche ich alles nicht. Ich bin sehr gläubig, das reicht.“

Quellen: kicker.de, goal.com, lequipe.fr, promisglauben.de, bild.de