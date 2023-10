NFL-Star Tagovailoa: „Für mich ist es das Beste, meinen Glauben bekennen zu können“

In den sozialen Medien spricht der US-amerikanische Footballstar über seinen Glauben an Gott. Für ihn ist es das „Beste auf der Welt“, zu seinem Glauben zu stehen.

Der American-Football-Profi Tua Tagovailoa gehört zu den ganz großen Quarterbacks in der NFL. Auf dem Insta-Profil athletescornerofficial geht aktuell ein Video-Clip viral, in dem der 25-Jährige während einer Pressekonferenz berichtet, was ihm sein Glaube an Jesus Christus bedeutet.

Dazu hob Tua Tagovailoa zuvorderst hervor, dass sein Glauben unabhängig vom sportlichen Erfolg ist:

„Ich denke, das Beste an meinem Glauben an Jesus Christus ist, dass es dem guten Herrn da oben egal ist, ob man ein Spiel gewinnt oder verliert.“

Weiter gab der Quarterback der Miami Dolphins zu verstehen, dass er den Spieltagen an Sonntagen ambivalent gegenübersteht, was er wie folgt erklärt:

„Für mich war es ein bisschen hart, sonntags spielen zu müssen und zu verstehen, dass man nicht in die Kirche gehen kann.“

So habe er sich daran gewöhnen müssen, erst nach den Spielen den Gottesdienst online nachzuverfolgen. Der NFL-Profi, der einer von wenigen Quarterbacks ist, die mit dem linken Arm werfen, bat des Weiteren um Verständnis, dass er diese Plattform nutze, um über seinen Glauben zu sprechen. Dazu betonte er:

„Für mich ist es das Beste auf der Welt, meinen Glauben bekennen zu können.“

Tua Tagovailoa berichtete weiter, dass ihm der christliche Glaube schon in jungen Jahren in einer überkonfessionellen Kirche vermittelt wurde und dass das Gebet ein wichtiger Bestandteil seines Glaubens ist. Auch das Lesen in der Bibel ermutige ihn „immer, weiter voranzuschreiten, besonders in Zeiten wie diesen“, so der 25-Jährige.

In den Kommentaren unter dem Beitrag schrieb ein Follower der Seite: „Ich bin kein religiöser Mensch, aber ich finde es wirklich bewundernswert, wenn diese jungen Männer sich für das einsetzen, woran sie glauben und ihre Plattform zum Guten nutzen.“ (jmtaylor1984)

Bereits in der Vergangenheit bekannte sich Tua Tagovailoa in Interviews sowie in den sozialen Medien zu seinem Glauben, worüber christliche Magazine wie Christian Headlines, livenet.ch, jesus.ch berichteten. Zur Bedeutung seines Glaubens erklärte er u.a.:

„Mein Glaube ist es, der mich motiviert, wenn ich selbst nicht motiviert bin.“

An Jesus bewundere er am meisten, „dass er das größte Geschenk ist, das Gott uns je geben konnte“. Weiter brachte der NFL-Quarterback zum Ausdruck, dass seine Beziehung zu Jesus Christus seine Identität ausmacht. Dazu betonte er einmal:

„Ich würde sagen, meine Haltung kommt von meinem Glauben.“

Quellen: instagram.com, stern.de, livenet.ch, jesus.ch

Diesen Artikel haben wir mit freundlicher Genehmigung von Promis Glauben übernommen. Initiator des Projekts ist Markus Kosian. Promis Glauben möchte den Dialog über den christlichen Glauben neu anregen.