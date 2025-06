KI fälscht Papst-Reden: „Destabilisierend“ für Kirche

Millionenfach geklickt: Auf YouTube und TikTok kursieren Reden von Papst Leo XIV., die dieser nie gehalten hat.

In den sozialen Medien häufen sich seit der Wahl am 8. Mai KI-generierte Videos, in denen Papst Leo XIV. angeblich zu aktuellen Fragen spricht. Das berichtet der Bayerische Rundfunk (BR). Die „dramatischen Ansprachen“, beispielsweise Endzeit-Predigten, seien täuschend echt und deshalb gefährlich. Claudia Paganini, Medienethikerin an der Hochschule für Philosophie in München, sieht in Deepfakes eine Gefahr für Kirche und Gesellschaft: Solche Fälschungen können „eine destabilisierende Wirkung“ entfalten.

Zahlreiche Kanäle seien bereits von YouTube und TikTok gesperrt worden. Trotzdem tauchen laut Bericht des BR schnell neue auf. Der Vatikan zeige sich alarmiert und habe darauf hingewiesen, dass alle offiziellen Reden von Papst Leo XIV. auf der Webseite des Heiligen Stuhls zu finden seien.

