Seelsorge-Kongress will „Mehr sein“

Rund 1.000 Besucher erwartet die Akademie für Psychotherapie und Seelsorge (APS) zum „Mehr sein“-Kongress 2024. Es geht um Themen wie Verantwortung, Vermessenheit und Verheißung.

Die Akademie für Psychotherapie und Seelsorge (APS) lädt vom 17. bis 20. April 2024 zum 12. Internationalen Kongress für Psychotherapie und Seelsorge ein. Er steht unter dem Motto: „Mehr Sein – Der Mensch zwischen Verantwortung, Vermessenheit und Verheißung“. Zu der Tagung im Congress Centrum Würzburg werden 1.000 Teilnehmende erwartet. Angeboten werden rund 100 Veranstaltungen, darunter Plenumsvorträge, Vortragsseminare, Praxis-Workshops und eine Fachausstellung. Dabei geben Medizinerinnen, Theologen, Seelsorgerinnen, Psychologen, Therapeutinnen, Pädagogen und Beraterinnen praktische Tipps für fundierte Lebenshilfe zu fast allen Lebensfragen weiter.

Hauptreferenten des Kongresses sind die Medizinerin und Privatdozentin Dr. Franziska Eckert (Tübingen), der Professor für Philosophische Grundlagen der Psychiatrie und Psychotherapie Dr. Dr. Thomas Fuchs (Heidelberg) und der langjährige Greifswalder Theologie-Professor Michael Herbst (Viereth-Trunstadt/Oberfranken).

Austausch von Psychotherapie und Seelsorge wichtiger denn je

Der ehemalige Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, Heinrich Bedford-Strohm, schreibt in seinem Grußwort: „Angesichts atemberaubender technologischer Entwicklungen ist das Konferenzthema brennend aktuell. Religiöse Allmachtsfantasien des Menschen treten an die Stelle der heilsamen menschlichen Selbstbegrenzung, die mit dem Glauben an Gott, den Schöpfer, verbunden ist“.

Die Akademie fördert Begegnungen zwischen Psychotherapie und christlicher Seelsorge in Wissenschaft und Praxis. Ziel ist, eine qualitative Verbesserung der Beratung und Behandlung von Ratsuchenden in beiden Fachgebieten zu erreichen. Die APS wurde im Jahr 2000 gegründet und hat inzwischen weit über 800 Mitglieder.

