Missionsgesellschaft erinnert an 75 Jahre Menschenrechte

Am 10. Dezember 1948 verabschiedeten die Vereinten Nationen die Allgemeine Erklärung der Menschen­rechte. Die Vereinte Evangelische Mission erinnert jetzt mit einer Aktion daran.

Die Vereinte Evangelische Mission (VEM) will mit der Menschenrechtsaktion 2024 an die Verabschiedung der Menschenrechtserklärung durch die Vereinten Nationen vor 75 Jahren erinnern. Wie die Gemeinschaft am Mittwoch ankündigte, startet die Aktion am 4. Dezember im Wuppertaler Missionshaus. Unter dem biblischen Leitwort „Haltet das Recht und tut Gerechtigkeit“ (Jesaja 56,1) ruft die VEM zudem zu Spenden auf. Zu der Veranstaltung werden der Beauftragte der Bundesregierung für Religionsfreiheit, Frank Schwabe, und der Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Thorsten Latzel, erwartet.

Herausforderungen bei der Umsetzung der Menschenrechte

„Heute, viele Jahre nach 1948, stehen wir vor grundlegenden Herausforderungen bei der Umsetzung der universellen Menschenrechte. In Ländern, in denen die Kirchen mit Ungerechtigkeit und Menschenrechtsverletzungen konfrontiert sind und in denen sogar nationale Regierungen darin verwickelt sind, wird die globale ökumenische Solidarität gebraucht“, sagte der Theologe Jochen Motte, Mitglied des Vorstandes der VEM und verantwortlich für die Menschenrechtsarbeit.

Viele Konflikte würden von der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen, hieß es. Davon betroffen seien unter anderem Angehörige von religiösen und ethnischen Minderheiten in Sri Lanka, die indigene Bevölkerung im indonesischen West-Papua, aber auch die seit Jahrzehnten von Krieg und Gewalt heimgesuchte Zivilbevölkerung im Osten der Demokratischen Republik Kongo sowie kirchliche Mitarbeitende in den Philippinen.

Die Vereinte Evangelische Mission (VEM) mit Büros in Wuppertal, Indonesien und Tansania ist eine internationale Gemeinschaft von 39 Mitgliedern, darunter 32 evangelische Kirchen in Afrika und Asien sowie sechs deutsche EKD-Kirchen und die v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel.