Marsch für das Leben: „Menschenwürde von der Zeugung bis zum Tod“

Beim 19. „Marsch für das Leben“ haben Abtreibungsgegner in Berlin und Köln demonstriert. Das Motto: „Einzigartig. Leben wagen“.

Erstmals fand der „Marsch für das Leben“ des Bundesverbands Lebensrecht nicht nur in Berlin statt, sondern zeitgleich auch in Köln. In beiden Städten gab es mehrere Gegenkundgebungen. Am Berliner „Marsch für das Leben“ nahmen nach Polizeiangaben vom Sonntag rund 2.000 Personen teil. Die Veranstalter vom Bundesverband Lebensrecht sprachen von knapp 4.000 Teilnehmenden, die auch aus anderen Teilen der Bundesrepublik und dem Ausland angereist seien. An verschiedenen Aktionen für das Recht auf Abtreibungen beteiligten sich laut Polizei in Berlin rund 470 Menschen. Dort sprach das Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung von mehr als tausend Teilnehmenden. In Köln standen sich nach Polizeiangaben auf beiden Seiten jeweils mehrere hundert Demonstrierende gegenüber. Der Bundesverband Lebensrecht vermeldete von dort rund 2.800 Teilnehmende. Nach Angaben der Polizei verliefen die Demo und die Gegenproteste bis zum Nachmittag ohne Zwischenfälle.

- Werbung -

„Lebensoasen“ bereitstellen

Bei der Berliner Kundgebung der Lebensschützer hieß es unter anderem, es gebe keinen Nachweis dafür, dass „Abtreibung für Frauen irgendeinen psychischen, physischen oder emanzipatorischen Nutzen“ habe. Die Menschenwürde müsse „von der Zeugung bis zum Tod gelten“. Die Veranstalter sprachen von einer „Abtreibungslobby“, die sich Problemen nicht stelle. Eine Abtreibung sei eine „endgültige Entscheidung“, heißt es auf der Webseite des Bundesverbands. „Oft sind sich Paare dieser Endgültigkeit gar nicht bewusst: sie treffen eine Entscheidung, die sie nie wieder zurücknehmen können.“ Viele Frauen und Männer litten ihr Leben lang unter ihrer Entscheidung. „Wir wollen, dass Frauen umfassend darüber informiert werden – über alle Konsequenzen von Abtreibungen. Wir wollen Hilfe für Frauen, denen das JA zum Kind schwerfällt.“

Die Demonstration, an der nach Angaben der Veranstalter auch mehrere katholische Bischöfe teilnahmen, richtete sich auch gegen eine legale Beihilfe zum Suizid. Statt assistiertem Suizid müssten am Ende des Lebens „Lebensoasen“ bereitgestellt werden, hieß es.

Gegen den „Marsch für das Leben“ waren in Berlin mehrere Protestveranstaltungen angemeldet. Zum Aktionstag für sexuelle Selbstbestimmung hatten unter anderem der Paritätische Wohlfahrtsverband Berlin, der Fachverband „pro familia“ und der „Zentralrat der Konfessionslosen“ aufgerufen. Dort wurde erneut die Abschaffung des Paragrafen 218 gefordert, der Abtreibungen in Deutschland für rechtswidrig erklärt und unter Strafe stellt. Die Straffreiheit unter bestimmten Voraussetzungen ist im Paragrafen 218a geregelt. Der Paragraf 218 entmündige Frauen und müsse deshalb aus dem Strafgesetzbuch gestrichen werden, hieß es.

„Menschenleben in höchstem Maße schützenswert“

Grußworte für den „Marsch für das Leben“ kamen unter anderem vom Allianz-Vorsitzenden Frank Heinrich, FeG-Präses Ansgar Hörsting, Bischof Hans-Jörg Voigt (Selbständige Evangelisch Lutherische Kirche), Bischof Georg Bätzing (Vorsitzender Deutsche Bischofskonferenz), Erzbischof Stefan Burger, Pfarrer Ulrich Parzany und Volkmar Klein (CDU-Bundestagsmitglied). Klein schrieb: „Unser Glaube sieht in jedem Menschen ein Ebenbild Gottes mit der ihm von Anfang an von Gott gegebenen Würde. Ein Menschenleben ist ein in höchstem Maße schützenswertes Gut, niemals darf nach seinem ‚Zweck‘ auch nur gefragt werden.“

Der Bundesverband Lebensrecht kündigte für den 21. September 2024 einen weiteren „Marsch für das Leben“ an. Voraussichtlich werde es im kommenden Jahr erneut mindestens zwei zeitgleiche Veranstaltungen an verschiedenen Orten geben, hieß es.