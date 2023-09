„Erlebt“-Event: Unsere Potenziale als Christen nutzen

Persönliche Entwicklung auf Basis christlicher Werte – darum geht es beim „Erlebt“-Event am 23. September in Bielefeld. Mit dabei: ZDF-Moderatorin Andrea Ballschuh, Jeannine Kosian („Good Bye Deutschland“) und Martina Mattick (3Sat / ZDF).

Einen Tag „voller Ermutigung“ versprechen die Veranstalter des „Erlebt“-Events in Bielefeld. Die Veranstaltung soll dazu beitragen, Potenziale zu entdecken und zu leben, besser mit Herausforderungen umzugehen, die persönliche Berufung zu leben und innere Ruhe und Stärke zu gewinnen – und das alles auf einem tragfähigen Fundament: dem Glauben an Gott, heißt es auf der Homepage. Und weiter: „Wir leben in einer Zeit, wo alles immer schneller, höher und weiter wird. Man muss funktionieren und abliefern. Darunter leidet oft der Körper, die Seele und der Geist.“ Genau hier solle die Veranstaltung Alternativen aufzeigen: „Wir zeigen dir christliche Prinzipien auf, die dir guttun werden, dein Leben und das Umfeld um dich herum verändern.“

Sieben Sprecherinnen und Sprecher geben Impulse zu Persönlichkeitsentwicklung, beruflichen und finanziellen Herausforderungen sowie privaten Beziehungen. Dazu gibt es ein Rahmenprogramm mit Interviews, Infoständen und Zeit zum Netzwerken.

Veranstalter von „Erlebt“ sind die Tobias Essinger (Filmemacher und Redner) und Andreas Neufeld (Mentor und Redner). Sie wollen einen Gegenpol zu anderen – nicht-christlichen – Events bieten, bei denen es ebenfalls um Persönlichkeitsentwicklung geht. Essinger sagt: „Wir finden über den Weg der Persönlichkeitsentwicklung die Tür, um den Menschen von Jesus zu erzählen.“

Das „Erlebt“-Event beginnt 23. September um 11 Uhr. Tickets sind hier online erhältlich. Wer sich vorab einen Eindruck machen möchte, kann hier bei uns in den Erlebt-Podcast reinhören.

Transparenzhinweis: Die Stiftung Christliche Medien (SCM), zu der auch Jesus.de gehört, ist Medienpartner des Erlebt-Events.