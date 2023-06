„Woche für das Leben“: EKD steigt aus

Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) zieht sich aus der ökumenischen „Woche für das Leben“ zurück. Künftig soll das Engagement für Lebensschutz in anderen Formaten erfolgen.

Seit 1994 veranstalten die Katholische und die EKD gemeinsam die „Woche für das Leben“. Damit ist in absehbarer Zeit Schluss. Die EKD habe das Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz bei einer gemeinsamen Sitzung in Hannover darüber informiert, dass sie sich ab dem kommenden Jahr in anderen Formaten für die Themen des Lebensschutzes einsetzen werde, sagte ein EKD-Sprecher dem Evangelischen Pressedienst (epd) am Mittwoch. Die ökumenische Initiative wird demnach 2024 letztmals mit Beteiligung der EKD stattfinden.

Grund für den Rückzug sei, dass die öffentliche Wirkung der „Woche für das Leben“ in den vergangenen Jahren „nur noch sehr partiell und regional unterschiedlich“ gegeben gewesen sei. Die Themen des Lebensschutzes blieben gesellschaftlich für die evangelische Kirche von höchster Bedeutung, betonte der Sprecher.

Die Aktionswoche wurde 1991 erstmals auf Initiative des Zentralkomitees der deutschen Katholiken und der Deutschen Bischofskonferenz begangen. 1994 trat der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) der Initiative bei. Die ökumenische Initiative macht auf die Schutzwürdigkeit und Schutzbedürftigkeit des menschlichen Lebens in all seinen Phasen aufmerksam.

Künftig will sich die EKD auf den „Tag der Schöpfung“, der jedes Jahr am ersten Freitag im September begangen wird, konzentrieren, hieß es. Der „Tag der Schöpfung“ ist eine Initiative der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK), der 18 Kirchen unterschiedlicher Traditionen angehören.