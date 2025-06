9 wichtige Entscheidungen in herausfordernden Zeiten

Viele Menschen empfinden die gegenwärtige Lage als unsicher. Diese 9 Entscheidungen helfen, darauf zu reagieren.

Von Martin Gundlach

Viele Gewissheiten schmelzen gerade wie Eis in der Sonne – angesichts von Kriegen und politischen Verschiebungen im deutschsprachigen Raum und in der Welt. Angesichts von Klimakrise und Migrationsbewegungen. Viele von uns, die lange als Christen unterwegs sind, empfinden, dass sie noch einmal richtig herausgefordert werden. Aber wie angemessen reagieren in dieser Zeit?

Beten und arbeiten

Beten, beten, beten, sagen die einen. Sich engagieren, sich einmischen, politische Teilhabe, sagen die anderen. Beides ist wichtig und richtig. Aber es darf nicht gegeneinander ausgespielt werden. Als Christinnen und Christen leben wir in der Erwartung, dass Gottes Geist uns führt. Und auf diese Weise werden sich Schwerpunkte zeigen. Unsere Fürbitte ist gefragt. Andererseits brauchen wir keine Erleuchtung und keine Einladung, um christliche Werte wie Solidarität und Freiheit und Gerechtigkeit zu verteidigen. Das ist eine Selbstverständlichkeit.

Es gibt unter denen, die besonders in den gesellschaftlichen Disputen aktiv sind, manchmal ein Herabblicken auf diejenigen, die ihren Schwerpunkt beim Gebet haben. Beten scheint da eine unzeitgemäße Weltflucht zu sein. Diese Geringschätzung darf nicht sein, genauso wenig wie umgekehrt.

Ora et labora, sagt die benediktinische Regel: bete und arbeite. Beides gehört zusammen. Und auch wenn die Schwerpunkte unterschiedlich gesetzt sind, braucht es den Respekt vor dem Anders-Handelnden, ein gegenseitiges dankbares Anfeuern und die Überzeugung, dass Gebet und Engagement untrennbar zusammengehören. Dass eins aus dem anderen erwächst und das eine ohne das andere nicht denkbar ist.

In diesem Sinne lade ich dich ein: zum Lesen, zum Engagement und zum Gebet. Welche Entscheidungen willst du heute treffen?

9 Entscheidungen – Ja, ich will …

1. … meinen Horizont erweitern.

Beten. Lesen. Lernen. Hören. „Ora et labora. Et lege!“ Und lies. Das tun Christen schon seit Jahrhunderten. Diese benediktinische Regel stammt aus dem 6. Jahrhundert. Und ist bis heute wichtig. Gerade jetzt in den Zeiten der Polarisierung, der Blockbildung, ist es so wichtig, den anderen zu verstehen. Über die eigene Blase hinauszudenken, aufeinander zu hören und miteinander zu reden und zu beten.

2. … Verantwortung übernehmen.

Die Möglichkeiten sind vielfältig und die Grenzen liegen vor allem im eigenen Kopf. Mitglied werden in einem Verein oder einer Partei oder bei einer christlichen Organisation. Ehrenamtlich mitarbeiten, in der Gemeinde, der Hausaufgabenhilfe oder im Hospizverein. Wo auch immer: als Christ gesellschaftliche Verantwortung übernehmen.

3. … bekennen.

Ich erzähle aus meiner Geschichte, warum ich was mache. Warum ich bestimmte Dinge schon immer tue oder erst jetzt, neuerdings. Und auch: Was ich nicht mehr tue oder sage oder esse. Und wie ich meinen Glauben verstehe und wie es aussieht, wenn ich ihn heute mitten in meinem Alltag lebe.

4. … gute Ideen highlighten.

Ich fördere Projekte, auch wenn sie nicht meine Idee waren, nicht mein Name draufsteht. Auch wenn der Erfolg nicht „auf unser Konto einzahlt“. Großzügig denken, handeln und ohne Neid feiern, wenn anderen etwas Besonderes gelingt.

5. … beten.

Beten, als ob alles Arbeiten nichts nützen würde. Und arbeiten, als ob alles Beten nichts helfen würde. Weiterbeten, auch wenn wir die Veränderung nicht sehen. Weiterarbeiten, auch wenn wir daran zweifeln, ob es sich lohnt. Tatsächlich gehören beide ja zusammen: betend arbeiten und arbeitend beten. Und dabei: Gott nicht klein denken und nicht instrumentalisieren für die eigenen Zwecke.

6. … meine Grenzen sichtbar machen.

Um die eigenen Grenzen zu wissen, das entlastet mich und macht mich für andere erträglicher. Niemand kann alles. Ich trage auch nicht für alles die Verantwortung. Sondern ich weiß, dass alles bei Gott gut aufgehoben ist. Nicht ich muss die Welt retten, sie liegt in Gottes Hand.

7. … mich einmischen.

Einfluss nehmen. Auch mal ungefragt die eigene Meinung sagen. Solidarisch sein mit denen, die keine Stimme haben und unsere Unterstützung brauchen. Nächstenliebe in kleine Portionen zerteilen. Und Zeit verschenken oder Mitgefühl oder Geld.

8. … Fremdes kennenlernen.

Unbekanntes nicht meiden, sondern bewusst suchen. Andere Gemeinden, Konfessionen, Religionsgemeinschaften. Herausfinden, auf welchen Baustellen andere kämpfen. Wenn ich um meine Identität weiß, wird mich jede Horizont-Erweiterung bereichern.

9. … Jüngere anfeuern.

Unterstützer sein für diejenigen, die tun, was wichtig ist. Besonders für die nachfolgende Generation, die manchmal das Gefühl hat: „Die Alten hatten ein schönes Leben und wir zahlen den Preis.“ Und: Man kann auch mit 30 schon Jüngere anfeuern!

Martin Gundlach ist Chefredakteur der Zeitschrift AUFATMEN.