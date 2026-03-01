Jesus.de unterstützen!
Antisemitismusbeauftragter rechnet mit Angriffen auf Juden in Deutschland

Der Antisemitismusbeauftragte Felix Klein sieht die Gefahr von Attacken auf jüdische Einrichtungen in Deutschland durch iranische Netzwerke. Grund seien die aktuellen Spannungen im Nahen Osten.

Der Deutschlandfunk (DLF) berichtet über eine deutliche Warnung des Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung, Felix Klein. Angesichts der jüngsten Eskalation im Nahen Osten rechnet Klein damit, dass der Iran seine Netzwerke in Deutschland aktivieren könnte, um jüdische und israelische Einrichtungen ins Visier zu nehmen. Bereits in der Vergangenheit habe man, so Klein, „den Mechanismus zwischen erhöhten Spannungen im Nahen Osten und verstärkten Angriffen auf jüdisches Leben in Europa immer wieder gesehen“.

Laut Klein haben Sicherheitskräfte bundesweit zusätzliche Maßnahmen ergriffen, um Synagogen, jüdische Schulen und israelische Institutionen zu schützen. Die Bedrohungslage sei ernst, weshalb die Behörden engmaschiger überwachten, wer sich in entsprechenden Netzwerken bewege.

Kirchen warnen vor „Spirale der Gewalt“ im Nahen Osten
Brandenburg: Morddrohung gegen Antisemitismusbeauftragten

