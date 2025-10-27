Papst kritisiert Umgang mit Migranten und soziale Ungerechtigkeit

Ungewöhnlich scharf hat Papst Leo XIV. die soziale Ungerechtigkeit weltweit angeprangert. Er rief zu einem Wandel auf – und bezeichnete soziale Dienste als „gelebtes Evangelium“.

„Unerwünschte“ werden zunehmend behandelt, als seien sie Müll und keine Menschen, sagte Papst Leo XIV. am Donnerstag bei einer Begegnung mit Vertretern sozialer Bewegungen im Vatikan. Er kritisierte den „Missbrauch der verletzlichen Migranten“ und die weltweite soziale Ungerechtigkeit, berichtet Vatican News.

Es sei paradox, dass „Millionen Menschen keinen Zugang zu Land, Nahrung, Wohnung und Arbeit haben“, während neue Technologien „raffinierte Bedürfnisse“ anderer Menschen befriedigen. Unter dem „Vorwand des Fortschritts“ würden Ungleichheiten erzeugt. Auch unter der Klimakrise leiden „immer die Ärmsten“, prangerte der Papst an. Außerdem kritisierte er die Verherrlichung von wirtschaftlichem Erfolg in sozialen Netzwerken, die Ausbreitung neuer synthetischer Drogen und die Ausbeutung von Bodenschätzen in armen Ländern.

Trotzdem gebe es Hoffnung: Laut Vatican News appellierte der Papst, bedürftigen Menschen beizustehen. Sie seien „unser Nächster, unser Bruder und unsere Schwester. … Wenn Genossenschaften und Arbeitsgruppen gebildet werden, um die Hungrigen zu speisen, Obdachlosen Schutz zu bieten, Schiffbrüchige zu retten, sich um Kinder zu kümmern, Arbeitsplätze zu schaffen, Zugang zu Land zu ermöglichen und Häuser zu bauen, dann dürfen wir nicht vergessen: Das ist keine Ideologie – das ist das gelebte Evangelium.“

Link: Papst: Migranten werden wie Müll behandelt und Völker ausgeraubt (Vatican News)