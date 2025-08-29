Jesus.de unterstützen!
- Werbung -
Kirsten Fehrs
Kirsten Fehrs (Foto: Jens Schulze / epd / EKD)

80 Jahre EKD: Dank, Verantwortung – und der Blick nach vorn

Kirche & Gemeinde

Zum Jubiläum der Evangelischen Kirche in Deutschland würdigt die Ratsvorsitzende Kirsten Fehrs das Engagement der Mitglieder – und mahnt zur Aufarbeitung und Erneuerung.

Zum 80-jährigen Bestehen der Evangelischen Kirche in Deutschland hat die Ratsvorsitzende Kirsten Fehrs das vielfältige Engagement in Gemeinden und kirchlichen Einrichtungen gewürdigt. „Ich bin voll Dankbarkeit für all die Menschen, die Tag für Tag evangelische Kirche gestalten“, sagte Fehrs. Ihr Dank galt auch den Landeskirchen, ökumenischen Partnern sowie politischen und gesellschaftlichen Akteuren.

- Werbung -

Gleichzeitig erinnerte Fehrs an die dunklen Kapitel der Kirchengeschichte: Das Jubiläum sei auch Anlass zur Erinnerung „an unsere Schuld im Nationalsozialismus und an die Verantwortung im Umgang mit sexualisierter Gewalt.“ Sie lobte jene, die sich der Aufarbeitung widmen und damit den Weg in die Zukunft ebnen. Mit Blick nach vorn betonte Fehrs den Willen zur Erneuerung: Kirche solle „vernetzter, gemeinsamer und näher bei den Menschen“ gestaltet werden. Die eigentliche Feier liege darin, „dass wir gemeinsam unterwegs sind – im Vertrauen auf Christus und im Dienst an den Menschen in unserer Gesellschaft.“

Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) wurde 1945 gegründet. Sie ist eine Gemeinschaft von 20 lutherischen, unierten und reformierten Kirchen in Deutschland.

Homepage der EKD

„Selbstdarstellung“: Theologe kritisiert evangelische Kirche für politische Äußerungen
Gemeinsame Erklärung: EKD und Freikirchen wollen Kanzeltausch fördern
QuelleEKD

NEWS & Themen

NEWSLETTER

BLICKPUNKT - unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

WAS KANNST DU ZUM GESPRÄCH BEITRAGEN?

Bitte gib hier deinen Kommentar ein
Bitte gib hier deinen Namen ein

Konnten wir dich inspirieren?

Jesus.de ist gemeinnützig und spendenfinanziert – christlicher, positiver Journalismus für Menschen, die aus dem Glauben leben wollen. Magst du uns helfen, das Angebot finanziell mitzutragen?

Jetzt spenden!

Wichtige Links

Jesus.de Backstage

Wir über uns

Jesus.de ist das Informations- und Diskussionsportal rund um den christlichen Glauben. Wir sind als Team begeistert von Jesus, und diese Begeisterung möchten wir mit euch teilen – ohne Dogmatismus oder theologische Absolutheitsansprüche.

Jesus.de wird vom gemeinnützigen SCM Bundes-Verlag getragen, der Zeitschriften wie Family, Aufatmen, MOVO und andersLeben herausgibt.

Blickpunkt-Newsletter

NEWSLETTER

BLICKPUNKT - unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

Zuletzt häufig geklickt

© Copyright: SCM Bundes-Verlag gGmbH - Alle Rechte vorbehalten. Ein Unternehmen der Stiftung Christliche Medien.