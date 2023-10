Führungswechsel in bayerischer Landeskirche

Der neue bayerische Landesbischof Christian Kopp wird am Sonntag in sein Amt eingeführt. Er folgt auf den ehemaligen EKD-Ratsvorsitzenden, Heinrich Bedford-Strohm.

Wie für alle seine sechs Amtsvorgänger findet der Festgottesdienst in der Nürnberger Lorenzkirche statt, teilte die evangelische Landeskirche mit. Eine Premiere ist, dass im gleichen Gottesdienst der bisherige Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm in den Ruhestand verabschiedet wird.

Der Bischof der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers und Leitende Bischof der Vereinigten Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands (VELKD), Ralf Meister, wird Kopp das Amtskreuz überreichen. Die Feier wird live im BR-Fernsehen und im Hörfunk übertragen. Bei einem anschließenden Empfang im Rathaussaal sprechen neben anderen Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und der Münchner Erzbischof Kardinal Reinhard Marx.

Der 59-jährige Kopp war Ende März von der Landessynode gewählt worden. Seine Amtszeit beginnt am 1. November und beträgt zehn Jahre. Der gebürtige Regensburger war unter anderem Pfarrer in Nürnberg, Studienleiter der Gemeindeakademie Rummelsberg und von 2013 bis 2019 Dekan im Prodekanatsbezirk Nürnberg-Süd. Seit 2019 war er Regionalbischof in München und Oberbayern und Mitglied des Landeskirchenrats. Er nehme seinen Optimismus und die Zuversicht aus seinem Glauben, hatte er nach seiner Wahl erklärt. Der mache ihn fröhlich und lasse ihn „selbst in angespannten Situationen“ ruhig schlafen. Diesen tiefen Glauben hätten schon seine beiden Großmütter und seine Mutter gehabt.

Die bayerische evangelische Landeskirche hat 2,14 Millionen Mitglieder in 1.536 Kirchengemeinden.