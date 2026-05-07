„Kairos“-Preis: 12.000 Euro für die Kirche von morgen

Neue Zugänge zum Glauben: Die Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste (AMD) zeichnet Projekte aus, die Kirche zeitgemäß gestalten – um Menschen neu für den Glauben gewinnen.

Mit dem „Kairos“-Preis 2026 würdigt die AMD Glaubensprojekte, die „beispielhaft für die Kirche von morgen stehen, Mut machen und andere zur Nachahmung inspirieren“, heißt es auf der AMD-Homepage. Bewerben können sich evangelische Initiativen und Gemeinden mit Sitz in Deutschland bis zum 20. September 2026. Eine Jury ermittelt anschließend drei Preisträger, die mit insgesamt 12.000 Euro ausgezeichnet werden.

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Der Begriff „Kairos“ bezeichnet den günstigen Moment, in dem etwas Neues starten sollte. Zur Eingrenzung der Projekte heißt es auf der Homepage:

„Euer Moment ist jetzt! Welches wegweisende Glaubensprojekt habt Ihr initiiert, das einfach dran ist? Das Glaube auf eine zeitgemäße Weise zum Strahlen bringt, Menschen begeistert und ihnen Zugänge zum Glauben eröffnet? Das exemplarisch für die Kirche von morgen steht? „

Schirmherr des Wettbewerbs ist der stellvertretende EKD-Ratsvorsitzende und sächsische Landesbischof Tobias Bilz. Die Preisverleihung erfolgt im Rahmen der EKD-Synode in Würzburg (8. bis 11. November).

Die Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste (AMD) ist ein Zusammenschluss innerhalb der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), der Gemeinden und Werke bei missionarischen und evangelistischen Aufgaben unterstützt.

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