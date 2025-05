Stimmen zur Papstwahl: Reaktionen und hohe Erwartungen

Gestern wurde in Rom der neue Papst gewählt: Leo XIV. Neben Glückwünschen zur Wahl gibt es jetzt schon hohe Erwartungen an das neue Kirchenoberhaupt.

Bundeskanzler Merz hat bereits gratuliert, ebenso Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Mit dem Amt übernehme er «in einer von Unfrieden und tiefgreifenden globalen Herausforderungen geprägten Zeit eine bedeutende geistliche und moralische Verantwortung», heißt es in einem am Donnerstagabend veröffentlichten Glückwunschschreiben Steinmeiers an das neue Oberhaupt der katholischen Kirche.

Auch US-Präsident Donald Trump gratulierte seinem Landsmann Prevost im Netzwerk Truth Social zur Wahl. Es sei eine große Ehre für die USA, dass er der erste US-amerikanische Papst sei, schrieb Trump. «Ich freue mich darauf, Papst Leo XIV. zu treffen. Es wird ein sehr bedeutsamer Moment sein», heißt es in dem Post.

Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, hat die Wahl des US-Amerikaners Robert Francis Prevost zum neuen Papst begrüßt. In seiner ersten Botschaft habe er «wichtige Akzente der Kontinuität zu Papst Franziskus gesetzt», erklärte der Limburger Bischof am Donnerstagabend und verwies auf den Friedensgruß des neuen Papstes.

Erwartungen an den neuen Papst

Spitzenvertreter der deutschen Katholiken erhoffen sich vom neuen Papst Leo XIV. Unterstützung für ihren Reformkurs. Dessen «klaren Worte zu einer synodalen Kirche, die voranschreitet und für alle Menschen da sein will, sind eine Aussage, die uns auch als Kirche in Deutschland den Rücken stärkt», sagte der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, in einer ersten Reaktion auf die Wahl am Donnerstagabend.

Auch mit Leos Vorgänger Franziskus hätten es die Deutschen «jetzt nicht schwer unbedingt» gehabt, sagte Marx am Donnerstagabend im «heute journal» des ZDF. Zwar habe es immer mal wieder Diskussionen um die Reformen gegeben, «aber wir wurden ja nicht gestoppt». Bei Papst Leo XIV. sehe er eine große Bereitschaft, «wirklich zuzuhören».

Im Vatikan stieß der Reformkurs der deutschen Katholiken beim Synodalen Weg bisweilen auf Widerstand. Unter dem neuen Papst könnte das anders werden. Diese Hoffnung äußern Bischof Bätzing und Kardinal Marx.

Hoffen auf Gleichberechtigung

Der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) hat die Erwartung geäußert, dass der neue Papst Leo XIV. «Verantwortung übernimmt für die tiefgreifenden strukturellen Reformen, die notwendig sind». Der Pontifex habe «die Aufgabe, die von Papst Franziskus angestoßenen Reformen aufzugreifen und konsequent die Lehre und Gesetze der Kirche zu reformieren», erklärte der BDKJ-Bundesvorsitzende Gregor Podschun am Donnerstagabend am Rande einer Konferenz in Altenberg.

Die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) fordert vom neuen Papst Leo XIV. konkrete Schritte im Hinblick auf die Gleichberechtigung von Frauen in der römisch-katholischen Kirche. «Ein Papst, der diesen Weg verfolgt, kann zur Leitfigur einer glaubwürdigen und geschlechtergerechten Kirche werden», sagte die kfd-Bundesvorsitzende, Mechthild Heil, am Freitag in Düsseldorf. Die kfd fordert seit Langem die Zulassung von Frauen zu allen Ämtern in der katholischen Kirche, auch zum Priesteramt.