Wie sieht die Freikirche der Zukunft aus?

Vertreter des Bundes FeG und Experten aus Gesellschaft, Kirche und Kultur haben sich mit den Herausforderungen von Freikirchen in Deutschland beschäftigt. Fünf zentrale Punkte kristallisierten sich dabei heraus.

Wie muss die Freikirche der Zukunft aussehen? Zu dieser Frage hatte der Bund freier evangelischer Gemeinden in Deutschland (FeG) rund 50 Menschen aus Kultur, Gesellschaft und Gemeinde zu einem „Zukunftsatelier“ nach Altenkirchen eingeladen. Die geladenen „Visionärinnen und Visionäre“ brachten Ideen mit, wie die FeG Deutschland und Freikirchen insgesamt gestärkt in die Zukunft gehen können, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Format sei dem „Medici-Effekt“ entlehnt: Personen aus unterschiedlichsten Disziplinen kommen zusammen, um sich gemeinsam einer Herausforderung zu stellen und sie anzupacken.

- Werbung -

Smartphone als Konkurrenz

Thomas Schech, Vorstandsvorsitzender der Allianz-Mission, sprach über internationale Kirchentrends. „Hier wurde klar: Der globale Süden ist gerade Vorreiter in Sachen Kirchenentwicklung – und wir können von ihm lernen.“ Julia Garschagen, Leiterin des Pontes Instituts, zeigte gesellschaftliche Entwicklungen und ihre Herausforderungen auf. Dan Peter, Sprecher der evangelischen Landeskirche in Württemberg, gab Einblicke in das kirchliche Umfeld. Er stellte die These auf: Der stärkste Mitbewerber sind nicht mehr andere Kirchen, sondern das Smartphone.

FeG-Präses Henrik Otto sprach über den Kern des Bundes FeG: „Wir neigen nicht zu riskanten Manövern, weder zur Orthodoxie noch zu starker Liberalität. Was FeG ausmacht, ist: Liebe zu lebendigen Gemeinden, Einigkeit in Mission und Evangelisation, ein grundsätzliches Vertrauen in die Bibel und der Wunsch, Jesus nachzufolgen“. Zwischen den Vorträgen und im Anschluss berieten sich die Anwesenden in kleinen Gruppen zum Gehörten.

In den gemeinsamen Gesprächen und Diskussionsrunden bildeten sich einige zentrale Punkte heraus:

Zuwendung zu den Menschen: „Die Freikirche der Zukunft beendet die Nabelschau und wendet sich Menschen der Gesellschaft zu. Sie dient diakonisch und ist evangelistisch tätig.“

„Die Freikirche der Zukunft beendet die Nabelschau und wendet sich Menschen der Gesellschaft zu. Sie dient diakonisch und ist evangelistisch tätig.“ Schutzraum: „Gemeinden sind sichere Orte, an denen Menschen eine Heimat finden. Das gilt vor allem für Minderheiten.“

„Gemeinden sind sichere Orte, an denen Menschen eine Heimat finden. Das gilt vor allem für Minderheiten.“ Jugend stärken: „Die junge Generation und die Bewegung, die sie entfacht, muss in Freikirchen eine zentrale Position einnehmen. Das sollte sich auch auf Leitungsebene zeigen.“

„Die junge Generation und die Bewegung, die sie entfacht, muss in Freikirchen eine zentrale Position einnehmen. Das sollte sich auch auf Leitungsebene zeigen.“ Vielfalt: „Der Bund FeG und andere Freikirchen müssen vielfältiger und Gremien heterogener besetzt werden. Das heißt: nicht nur mehr Frauen in verantwortlicher Position, sondern auch Menschen mit Migrationshintergrund, junge Erwachsene etc.“

„Der Bund FeG und andere Freikirchen müssen vielfältiger und Gremien heterogener besetzt werden. Das heißt: nicht nur mehr Frauen in verantwortlicher Position, sondern auch Menschen mit Migrationshintergrund, junge Erwachsene etc.“ Unterstützung schrumpfender Gemeinden: „Wenn Gemeinden kleiner werden oder stagnieren, brauchen sie zukünftig starke Unterstützung und Ermutigung.“



Die Theologin Evi Rodemann sagte, sie sei auf der Veranstaltung Leitenden begegnet, die wüssten, dass ein Weg nicht an Veränderung vorbeigeht. Gleichzeitig träume sie von einer „geistgeführten und missionarischen FeG“. Sie wünsche sich, dass FeGs sich ein bisschen weniger feierten: „Geben wir uns zufrieden mit 100 Gemeindegründungen?“ Das sei nicht genug. Vielmehr hoffe sie auf FeGs, in der Tausende zum Glauben an Jesus Christus kommen.

Aus den Ergebnissen des Zukunftsateliers will die FeG-Bundesleitung jetzt konkrete Schritte ableiten. Viele der Punkte stehen schon auf der Agenda der FeG Deutschland: Frauen in Leitungspositionen, die Jugendarbeit stärken sowie das nächste Bundesjugendtreffen 2026. Darauf wolle der Bund sich aber nicht ausruhen: „Vom Zukunftsatelier geht ein Aufbruchssignal in alle Bereiche“, heißt es.

- Werbung -

Der Bund Freier evangelischer Gemeinden in Deutschland wurde 1874 gegründet und besteht laut eigenen Angaben aus ca. 500 selbstständigen Ortsgemeinden mit insgesamt 40.904 Mitgliedern. Er ist mit der Evangelischen Allianz in Deutschland verbunden und Mitglied der Vereinigung Evangelischer Freikirchen (VEF) sowie der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK).