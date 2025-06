ZDF-Doku deckt Rassismus in der Kirche auf

In deutschen Kirchen begegnen People of Color häufig Ausgrenzung und Vorurteilen. Die ZDF-Doku „Kirche ohne Rassismus?“ zeigt, warum sie trotzdem nicht schweigen.

Der alltägliche und strukturelle Rassismus in kirchlichen Kontexten bleibe oft unter der Oberfläche, berichtet das Sonntagsblatt. In einem Artikel von Kirche und Leben heißt es, dass People of Color in deutschen Kirchen selten Führungspositionen erhalten. „Stattdessen kommen sie eher auf Plakaten für Spendenaktionen vor.“

Das beleuchtet die ZDF-Dokumentation „Kirche ohne Rassismus?“ von Susanne Böhm. Die Regisseurin will laut Sonntagsblatt „genau hinhören und die Erfahrungen sichtbar machen – ohne Polarisierung, aber mit klarer Haltung“. Der Film erzählt unter anderem die Geschichten zweier katholischer Pfarrer mit kongolesischen und nigerianischen Wurzeln. Auch Sarah Vecera, Theologin und Bildungsreferentin mit dem Schwerpunkt „Rassismus und Kirche“, kommt zu Wort. Außerdem wird berichtet, wie Betroffene Veränderungen anstoßen.

Weiterlesen im Sonntagsblatt und bei Kirche und Leben

Hinweis: Der Begriff „People of Color“ ist eine internationale Selbstbezeichnung von und für Menschen mit Rassismuserfahrungen.

Weiterlesen: