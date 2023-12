Herrnhuter Stern – nur echt mit 25 Zacken

Seit über 125 Jahren schmückt der Herrnhuter Stern in der Advents- und Weihnachtszeit Wohnungen und Kirchen. Erfunden hat ihn ein Mathelehrer.

Es gibt ihn in allen erdenklichen Farben und Größen, mit Mustern, aus Papier oder Kunststoff: Rund 700.000 Herrnhuter Sterne werden jedes Jahr in alle Welt verkauft. Die ersten Sterne aus Papier und Pappe bastelten Internatsschüler der Herrnhuter Brüdergemeine in der Oberlausitz bereits Anfang des 19. Jahrhunderts. Erdacht wurde der Stern von einem Mathelehrer, der den Schülern dadurch helfen wollte, ein besseres geometrisches Verständnis zu entwickeln. Die ersten Sterne hatten rote und weiße Zacken. Weiß stand für die Reinheit, rot für das Blut Christi.

Die Erfolgsgeschichte der Herrnhuter Sterne begann jedoch erst, als der Buch- und Musikhändler Pieter Hendrik Verbeek 1897 die ersten Exemplare in seinem Geschäft verkaufte. Er hatte ein selbsttragendes, zusammensetzbares Modell entwickelt, das sich auch per Post verschicken ließ – mit 17 viereckigen und acht dreieckigen Zacken. In den folgenden Jahren entwickelte Verbeek die Bauweise weiter. 1925 meldete er „seinen“ Stern zum Patent an und gründete die „Stern-Gesellschaft mbH Herrnhut“. Bereits ein Jahr später exportierte die Sterne-Manufaktur Papiersterne in alle Welt.

Von Hand gefaltet und geleimt

An der Bauweise des Herrnhuter Sterns hat sich seit damals nur wenig geändert. So ersetzte Verbeek die Metallrahmen, die er zunächst verwendet hatte, schon bald durch Pappe. Wie damals werden die Zacken der Papiersterne auch heute noch von Hand gefaltet, geleimt und geklebt. Einzig die Zacken der Kunststoffsterne produziert die Manufaktur maschinell.

In diesem Jahr gibt es in der „Edition Natur“ einen Stern mit Vergissmeinnicht-Motiv. Ebenfalls neu ist ein smaragdgrüner Papierstern. Das Sortiment der Papiersterne umfasst fünf Größen zwischen 13 und 80 Zentimeter Durchmesser in sieben verschiedenen Farben. Hinzu kommen Ministerne in Plastik und Kunststoffsterne für den Außenbereich.

