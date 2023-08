Nehm’ ich’s in Kauf oder geb ich’s auf?

Brombeeren, platte Reifen und schweißtreibende Fahrradfahrten: Sie alle lehren Tom Laengner eine wichtige Lebenslektion.

Brombeeren haben einen gewissen Sinn für Humor. Sie lächeln dich vom Strauch her an, prall und schwarz. Doch kaum im Mund entwickeln sie eine Säure, die dir ganz schmale Lippen beschert. Inzwischen lasse ich mich von Beeren nicht mehr an der Nase herumführen. Ich habe den Bogen raus und picke mir die Süßen ganz entspannt heraus.

So wurde die Beeren-Saison in den letzten Jahren zu einer besonderen Freude bei Ausfahrten mit dem Rad. Eine Handvoll hier und eine weitere dort spendeten mir an diesem Wochenende sogar ein gewisses Maß an Trost. Der war auch nötig. Denn etwa 20 Kilometer vor meinem Ziel spürte ich unter meinem Hintern einen platter werdenden Reifen. Neben der Luft wird auch der Spaß weniger und verschwindet womöglich vollständig. Während ich langsam heimwärts rollte, erinnerte ich mich an andere Fahrten, die schwerer gewesen waren als geplant.

Alles gleich und doch anders

So hatte ich einmal die Idee, weiße Wandfarbe für den Küchenanstrich auf dem Rad zu transportieren. Die Farbe war leicht gekauft. Mit Spanngurten hatte ich sie auf dem Gepäckträger festgezurrt. Hurtig kurbelte ich los. Doch dieser Rückweg hatte es in sich. Dabei war der Weg der gleiche. Der Asphalt schwitzte noch immer unter der gleichen Sonne und räkelte gelangweilt vor sich hin. Rein mathematisch sollte der Weg gleich lang geblieben sein. Physikalisch hatte es aber eine Veränderung gegeben. Die Kilos auf dem Gepäckträger protzten mit ihren Muskeln. Mir brach der Schweiß aus.

Kaum war ich zu Hause dann das Gewicht los, schien ich zu fliegen! Okay, das ist übertrieben. Doch wurde der Weg zum Bäcker, nachdem mir der Eimer fast noch auf den Bordstein geklatscht wäre, wundersam leicht. Und das brachte mich damals auf einen Gedanken.

Mahnende Gummibärchen und Weizenbiere

Die Kilos weißer Wandfarbe hatten mir meine Fahrt erschwert. Das wäre nicht anders gewesen, wenn sie rosa oder gelb gewesen wäre. Das höhere Gewicht allein verantwortete den Unterschied. Was wäre es für ein Fahrgefühl, wenn ich meine privaten überschüssigen Kilos verringern könnte? Es müssten ja nicht alle auf einmal sein! Im Geiste hörte ich die Gummibärchen und Weizenbiere in mir mahnen, dass all die Pfunde ehrlich erworben seien. Und ob ich vergessen hätte, dass Süßes die Nerven stärkt und ich mich doch auch belohnen dürfe!

Doch andererseits könnte ich vielleicht mit weniger Gummibärchen im Gepäck etwas weiter fahren und mehr mit meinen Enkelkindern auf dem Fußboden spielen. Es war meine Entscheidung. Was nehme ich also in Kauf und was gebe ich lieber auf? Mein persönlicher Schokoladenkonsum und mein Selbstwertgefühl kamen noch nie so richtig gut miteinander klar. Nehm’ ich’s in Kauf oder geb ich was auf? Als wäre das einfach! Aber es einfach hinnehmen und weitermachen?

Charmante Idee

Mit Selbstoptimierung hat das für mich nichts zu tun. Ich will mich weder wie eine Zitrone ausquetschen, noch immer unter Strom stehen. Aber mein Leben immer besser zu meistern, halte ich für eine gute Idee. Klingt auch schwer jesuanisch, nicht wahr? Besonders charmant finde ich an der Idee, dass für uns Menschen viele Dinge im Laufe der Zeit nicht mehr gehen. Das aber schon.

Die Sache mit den Brombeeren ist übrigens die: Wenn die Beeren sich mühelos vom Strauch picken lassen, sollten sie bereit sein. Zeitgleich sind manche dieser Exemplare bewohnt. Leider. Das lässt sich unter der Fahrradbrille nicht immer gut erkennen. Süß sind die Beeren aber trotzdem. Nach dem Motto: „Nimm’s in Kauf oder gib es auf“ esse ich meist fröhlich weiter. Denn ich habe festgestellt, dass es für mich immer besser ausgegangen ist als für die Insekten.