„Die Bibel spielen“: PC-Spiel lässt in Zeit Jesu eintauchen

Videospiele boomen: Das Computerspiel „Gate Zero“ ermöglicht es, die Geschichten aus den Evangelien live mitzuerleben. So soll Jesus der nächsten Generation nahegebracht werden.

Von Pascal Alius

- Werbung -

„Die Bibel spielen“: Das PC-Spiel „Gate Zero“ des norwegischen Entwicklerstudios Bible X soll das ermöglichen. Nur noch 32 Prozent der deutschen Jugendlichen lesen laut der JIM-Studie 2021 mehrmals die Woche in einem Buch. 72 Prozent dagegen spielen digitale Spiele. Das dürfte in anderen europäischen Ländern ähnlich sein. Da liegt es nahe, die biblischen Geschichten in einem Computerspiel zu präsentieren. „Dieses Spiel wird vielleicht die einzige Bibel sein, die manche Leute lesen werden“, sagte Arve Solli, Gründer von Bible X, dem Christian Broadcasting Network (CBN).

„Gate Zero“ erlaubt den Spielerinnen und Spielern in der Zeit zurückzureisen, das alte Israel zu erkunden und durch den Tempel in Jerusalem zu laufen. Dazu schlüpfen sie in die Rolle von Max, der gemeinsam mit seinem Cousin Hector Rätsel seiner verstorbenen Großmutter lösen muss. Das geschieht mithilfe einer Zeitmaschine. So landet Max in Israel zur Zeit Jesu und erlebt die Geschichten aus den Evangelien hautnah mit.

Alles nur dank Corona

Das Spiel entstand aus einem computeranimierten 3D-Modell des Tempels. Arve Solli und ein paar Freunde hatten das Modell für eine Jugendkonferenz entworfen. Als diese aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt wurde, beschlossen sie, die digitale Welt weiterzuentwickeln. Der Grundstein für „Gate Zero“ war gelegt. Die norwegische Organisation BBC Media half ihnen dabei, eine Firma zu gründen. BBC Media produziert und vertreibt bereits seit über zehn Jahren christliche Medieninhalte.

Die Grafik des Spiels kann sich sehen lassen. Einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Bible X waren an der Entwicklung von bekannten Computerspielen wie „Assasin’s Creed Black Flag“, „Star Citizen“ oder „Hogwarts Legacy“ beteiligt. Das Entwickler-Team arbeitet zudem eng mit Historikern, Theologen und Archäologen zusammen. Das Spiel soll historisch so genau wie möglich sein. Bereits rund 300 Millionen US-Dollar hat Bible X laut christlichem Medienmagazin PRO in „Gate Zero“ investiert. Auf der Crowdfunding-Plattform Kickstarter konnte das Team etwas mehr als 300.000 Euro an Unterstützung einsammeln.

Rund 5.000 Jugendliche testeten 2022 in Kooperation mit Jugendpastoren und Gemeinden einen Prototyp des Spiels – und waren laut Entwickler begeistert. Vor allem von einer Funktion: „Gate Zero“ lässt sich nicht nur alleine spielen, sondern auch mit Freunden. Dazu müssen diese ihre Handys mit dem Computer verbinden. Indem sie Rätsel lösen und Aufgaben erfüllen, werden sie so mit am Spiel beteiligt. Perfekt für Jugendgruppen.

Ziel von Bible X ist es, durch „Gate Zero“ Jesus der nächsten Generation nahezubringen. „Im Videospiel bist du nicht nur ein Beobachter. Wenn du mit etwas interagiert, bringt es dich zum Nachdenken“, sagt Steve Chadwick, der mit am Skript des Spiels schreibt, in einem Video. „Wenn Leute nachdenken, dann lernen sie. Und wenn sie nachdenken, dann hat es das Potenzial, ihr Leben zu verändern.“

Eine Demo-Version von „Gate Zero“ können Interessierte bereits jetzt auf der Spieleplattform Steam herunterladen. Die PC-Vollversion mit 30 spielbaren Kapiteln soll Ende 2024 erscheinen. Um das Spiel für die Konsolen PlayStation und Xbox zu veröffentlichen, fehlt es noch an finanziellen Mitteln.

Links: