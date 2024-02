Kirchenasyl: „Schutzräume achten“

Die Landessynode der Nordkirche wirbt für eine Achtung des Kirchenasyls. Außerdem sollen sich alle Kirchengemeinden mit dem Thema auseinandersetzen.

Mit großer Mehrheit hat die Landessynode der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland (Nordkirche) ein gemeinsames Votum beschlossen, das Instrument Kirchenasyl zu stärken. Darin appelliert sie an die politisch Verantwortlichen, kirchliche Schutzräume „zu achten“. Ausdrücklich dankt sie allen Kirchengemeinden,“die sich auch unter steigendem Druck für die Wahrung von Menschenrechten einsetzen und in besonderen Härtefällen Geflüchteten Schutz gewähren.“

Außerdem bittet die Synode die Kirchenleitung, der Landes- und Bundespolitik gegenüber „offensiv die synodale Haltung zu vertreten, wonach die steigende Zahl von Kirchenasylen unmittelbare Folge der dramatischen Notlagen vieler Geflüchteter und der vielfachen Rechtsbrüche in vielen Staaten an den EU-Außengrenzen ist.“ Das Votum ruft zudem alle Kirchenkreise und Gemeinden dazu auf, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.